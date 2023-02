Renfield: il film con Nicolas Cage debutterà in anteprima mondiale all'Overlook Film Festival 2023

Renfield, il nuovo lungometraggio con Nicolas Cage e Nicholas Hoult, debutterà in anteprima mondiale il 30 marzo all'Overlook Film Festival.

Il film di chiusura sarà invece Evil Dead Rise, diretto da Lee Cronin, che verrà proiettato il 2 aprile.

Il protagonsita di Renfield sarà Nicholas Hoult, che avrà la parte del braccio destro del personaggio creato da Bram Stoker.

La regia è di Chris McKay e nel cast ci sono anche Awkwafina, Shohreh Aghdashloo, Brandon Scott Jones e Ben Schwartz.

Renfield si basa su una storia ideata da Robert Kirkman, poi sviluppata da Ryan Ridley, che si è occupato della sceneggiatura.

Nella versione del personaggio ideato da Bram Stoker R.M. Renfield era stato ricoverato in un istituto psichiatrico dopo essere stato considerato pazzo a causa dei suoi racconti legati alla sua esperienza con Dracula.

Evil Dead Rise: Bruce Campbell condivide il primo terrificante teaser del trailer

La Casa - Il Risveglio del Male vede invece protagoniste Lily Sullivan e Alyssa Sutherland nel ruolo di due sorelle che si ritrovano alle prese con una lotta per la sopravvivenza contro un demone. Sam Raimi, Rob Tapert e Bruce Campbell sono produttori del film.

Tra gli ospiti dell'Overlook Film Festival, in programma dal 30 marzo al 2 aprile nella città di New Orleans, ci sono anche John Goodman, Joe Dante, Jim Jarmusch e Logan Carter.

In programma i film Accused di Philip Barantini, Clock di Alexis Jacknow, Godless: The Eastfield Exorcism di Nick Kozakis, Trim Season di Ariel Vida, e We Kill for Love di Anthony Penta.

Tra le proiezioni anche quelle speciali per il trentesimo anniversario di Manitee di Joe Dante, dei dieci anni dall'uscita di Only Lovers Left Alive, e una di The Lodger di Alfred Hitchcock accompagnato dalla musica eseguita dal vivo dall'orchestra.