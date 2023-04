Nicolas Cage vuole interpretare un altro dei mostri classici di Universal dopo Dracula in Renfield: ecco quale

Nicolas Cage nei panni di Dracula? Fatto, grazie a Renfield. Nicolas Cage nei panni di un altro dei celebri mostri Universal? Più difficile da attuare, ma l'attore rivela quale personaggio, nel caso, vorrebbe interpretare.

In attesa dell'uscita nelle sale di Renfield, lo spin-off di Dracula che avrà come protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage, con quest'ultimo proprio nel ruolo del celebre vampiro, Screen Rant ha intervistato l'attore di Magnolia e Face/Off, rivolgendogli anche una domanda molto precisa: sarebbe interessato a interpretare un altro dei classici personaggi del Monster Universe targato Universal?

"Ho interpretato un ruolo simile, in un certo senso, con Host Rider. Ma credo che mi piacerebbe interpretare Wolf Man" è stata la risposta di Cage "Sì, Wolf Man è il più spaventoso, e credo anche incredibilmente tragico dei personaggi" "Ma penso anche che sia stato adattato tante volte, e non so se faremo altri film su Wolf Man. Per quel che vale, però, mi piacerebbe esplorare quel personaggio".

Di film su Wolf Man, in effetti, ne abbiamo uno attualmente in lavorazione per Universal con protagonista Ryan Gosling, e difficilmente ci sarebbe spazio per una nuova versione nel prossimo futuro.

Ryan Gosling aggiorna su The Wolf Man: "Sarà qualcosa di nuovo per me"

Certo, uno stratagemma si potrebbe sempre trovare, ma per ora è probabilmente focalizzarsi sul Dracula di Cage, con Renfield in arrivo a fine maggio al cinema.