Evil Dead Rise: Bruce Campbell condivide il primo terrificante teaser del trailer

Bruce Campbell ha condiviso il primo teaser del trailer di Evil Dead Rise, il nuovo capitolo della saga horror.

L'attore ha sottolineato: "Iniziamo il nuovo anno nel modo giusto, ecco qualcosa di speciale per voi...".

Nel video si assiste a un'inquietante anticipazione del trailer, in arrivo domani, come dichiarato dal protagonista che non apparirà nel film, ma sarà produttore del progetto.

Il film Evil Dead Rise è il quinto capitolo della saga horror iniziato con La casa e arriverà nelle sale americane il 21 aprile.

Al centro della trama ci sarà Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta così all'emergere di demoni e al via a una battaglia per la sopravvivenza.

Nel cast ci sono Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher, Alyssa Sutherland, e Lily Sullivan.

Bruce Campbell è coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Sam Raimi e Rob Tapert. Il sequel è stato invece diretto da Lee Cronin, grande fan dei film horror realizzati da Raimi.