Mulholland Drive, Mark Frost svela: 'Inizialmente era uno spin-off di Twin Peaks'

Nel corso della lunga intervista concessa a Variety per il 34 anniversario di Twin Peaks, il co-creatore dello show Mark Frost ha ricordato anche di come inizialmente Mulholland Drive, il film di David Lynch uscito nel 2001, era stato concepito come uno spin-off proprio della serie cult anni '90.

Dopo aver parlato dei piani iniziali della terza stagione di Twin Peaks, poi mai realizzati e ripresi anni dopo da Lynch per Twin Peaks: The Return, Frost ha anche fatto luce sull'idea originale che poi divenne la base principale per Mulholland Drive: uno spin-off di Twin Peaks incentrato su Audrey.

"Mulholland Drive non si chiamava ancora così, ma l'abbiamo concepito come una specie di 'Audrey va a Hollywood e l'ilarità è assicurata'. Vivevo a Mulholland Drive verso il 1997, così ho proposto questo titolo e David ha pensato che fosse fantastico. Ma lui scrisse l'episodio pilota e lo vendette inizialmente alla ABC come serie televisiva, ma a quanto pare non piacque al network. A quel punto si è rivolto a StudioCanal, la società con cui aveva lavorato in Francia, e ha ottenuto i fondi per girare 45-60 minuti di materiale aggiuntivo. E da lì ha creato quell'incredibile film che, ovviamente, non aveva più nulla a che fare con Twin Peaks o Audrey, ma quella fu l'origine della sua storia".

David Lynch e Naomi Watts sul set di Mulholland Drive

All'epoca nessuno voleva tornare a Twin Peaks

Il pilot concepito da David Lynch per ABC conservava la struttura di base ideata per lo spinoff su Audrey Horne, ma introduceva nuovi personaggi non collegati a I segreti di Twin Peaks al centro della storia. Quando ABC ha rinunciato, Lynch ha creato Mulholland Drive, con Naomi Watts nel ruolo inizialmente concepito per Sherilyn Fenn.

Twin Peaks, Mark Frost spiega l'inquietante finale della terza stagione!

In una precedente intervista, Frost ha ribadito come all'epoca nessuno era più interessato all'universo di Twin Peaks.

"All'epoca Sherilyn Fenn non vedeva l'ora di interpretare lo spinoff. Era ambiziosa, e avremmo probabilmente costruito l'intero show su di lei. Non so cosa sia esattamente successo e perché sia nata l'idea di un pilot senza di lei. Forse dopo due stagioni Twin Peaks è collassato e non c'era richiesta di una serie spinoff che tornasse a trattare quei temi. Io non ero coinvolto, francamente avevo bisogno di una pausa dalla collaborazione con David Lynch."