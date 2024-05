Twin Peaks: in arrivo una quarta stagione? Le idee a David Lynch non mancherebbero

David Lynch non disdegnerebbe fare ritorno nell'oscuro universo di Twin Peaks per una quarta stagione. L'anziano regista assicura che le idee al riguardo non gli mancano affatto, ma è più un problema produttivo.

I segreti di Twin Peaks: la testa di Kyle MacLachlan si deforma

Solo poche ore fa, è stato annunciato che il nuovo progetto di David Lynch, Unrecorded Night, è stato cancellato all'ultimo momento da Netflix. A rivelarlo al forum Tulpa è Sabrina Sutherland, partner produttiva di Lynch da lungo tempo, la quale ha specificato che, tra le idee che il regista continua a cullare, c'è la quarta stagione di I segreti di Twin Peaks:

"So che David ha molte idee per un'altra stagione, ma non so che ne pensa Mark Frost."

Strade perdute, Patricia Arquette spiega il film di David Lynch: "Nella mente dell'uomo la donna è il mostro"

Tanti progetti che non trovano realizzazione

Difficile che Showtime, che ha prodotto l'acclamata terza stagione, torni a collaborare con David Lynch dopo l'uscita di David Nevins, che aveva dato il via libera all'ambizioso progetto. Un paio di anni fa, quando gli fu chiesto se Showtime fosse interessata ad un'altra stagione, un dirigente avrebbe risposto ridendo: "Probabilmente no".

Lynch potrebbe potenzialmente intraprendere la strada del crowdfunding, sfruttando la sua vastissima fanbase, che potrebbe però intervenire per aiutarlo a realizzare gli altri progetti originali ancora nel limbo, a partire proprio da Unrecorded Night.

I segreti di Twin Peaks: Laura Dern e Kyle McLachlan

Nel 2020 iniziarono a circolare voci secondo cui il regista stava progettando di dirigere una nuova serie sviluppata con i titoli provvisori di Wisteria e Unrecorded Night. Molti collaboratori abituali di Lynch, tra cui Kyle MacLachlan e Mark Frost, hanno continuato a pubblicare immagini criptiche di fiori di glicine sui loro account, alimentando le speculazioni su una reunion per il nuovo progetto. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che la serie ambientata in Texas si sarebbe svolta nell'universo di Twin Peaks. Il motivo? Alcuni fan avevano utilizzato il GPS per dedurre che un ristorante mostrato nell'episodio finale di avrebbe potuto teoricamente essere localizzato in Wisteria Street a Odessa, Texas.

Facendo chiarezza sui rumor, Sabrina Sutherland ha dichiarato che Unrecorded Night "sarebbe stata una serie slegata da Twin Peaks che doveva essere prodotta da Netflix, ma è stata cancellata quando è arrivata la pandemia. C'è sempre la possibilità che venga recuperata, ma David si sta concentrando sulle sue opere pittoriche e sui suoi sforzi musicali, così per il momento non ce ne siamo più occupati".