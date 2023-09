Red Sonja: il produttore conferma che il nuovo film sarà 'più dark' dell'originale

Visti i precedenti non troppo felici, uno dei produttori del prossimo film in arrivo su Red Sonja ha rassicurato i fan sul fatto che sarà molto "più dark" rispetto alla pellicola originale degli anni '80.

Les Weldon ha anche confermato che il progetto mira a essere un po' più concreto rispetto ad altri film del genere, il che significa non dover fare troppo affidamento sulla CGI. Ricordiamo che il nuovo Red Sonja non ha ancora una data di uscita.

"Abbiamo appena finito il montaggio. Il film è molto grezzo e molto realistico, se vogliamo, ma ci sono un paio di sequenze per le quali dobbiamo mettere a punto la CGI in modo che non ci siano errori grossolani. Quindi abbiamo terminato il film e siamo pronti a passare alla fase successiva della post-produzione", ha rivelato Weldon a Collider.

"Red Sonja è anche un po', non voglio dire più dark, ma un po' più dark di quanto ci si aspetterebbe, sicuramente rispetto al Red Sonja originale. Vogliamo stare molto attenti alla computer grafica per assicurarci che sia fatta bene e che renda un servizio al film piuttosto che un disservizio".

Red Sonja si basa sull'omonimo personaggio a fumetti creato da Robert E. Howard e adattata da Roy Thomas.

Red Sonja: il produttore ha parlato della controversia con Bryan Singer

Nel cast troviamo Matilda Lutz (Revenge, Rings, Medici) nei panni della temibile guerriera, Wallis Day (Sex/Life, Batwoman) in quelli di Annisia e Robert Sheehan (The Umbrella Academy, Misfits) in quelli di Draygan, con M.J. Bassett (Solomon Kane) alla regia e una sceneggiatura scritta da Tasha Huo.