Red Sonja, ecco quando debutterà il teaser trailer dell'atteso reboot

Un'anteprima di Red Sonja, l'atteso reboot con Matilda Lutz, sta per arrivare... Ma esattamente, quando? Scoprite in che occasione verrà svelato il primo teaser trailer.

L'estate è tempo di sole, mare e... Trailer! Come quello di Red Sonja, che stando alle ultime notizie verrà mostrato in anteprima durante la kermesse estiva per eccellenza, il San Diego Comic-Con.

Red Sonja al San Diego Comic-Con

A rivelarlo è CBR, che riprende un pezzo di CB in cui si legge che Millennium Media ha anticipato l'arrivo di contenuti a tema Red Sonja al Comic-Con.

Secondo quanto riportato, il teaser trailer dell'atteso reboot sarà mostrato durante un panel che omaggerà i b50 anni dell'iconico personaggio.

Il panel si terrà venerdì 21 luglio e sarà moderato dal Presidente di LLC Luke Lieberman, anche produttore del film. Tra gli altri ospiti vi saranno il produttore Mark Canton, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Amy Chu e Dan Panosian.

Bryan Singer licenziato da Red Sonja dopo le accuse di molestie sessuali

"L'amata storia della She-Devil con la spada ebbe inizio nel 1973, e ora, 50 anni più tardi, resta la più grande eroina con spada e poteri di sempre" si legge in un comunicato stampa promozionale del panel, come riporta sempre il sito " _Si è fatta strada a colpi di spada nei cuori dei fan del fantasy e dei fumetti di tutto il mondo. Un'incredibile varietà di scrittori e artisti hanno raccontato le sue storie su carta, inclusi Roy Thomas, Frank Thorne, Gail Simone, Mirka Andolfo, Mike Carey, Michael Avon Oeming, Jim Zub, Louise Simonson, Mark Russell, Alex Ross, Mel Rubi e tanti altri".

Inoltre, pare che, nel corso dell'evento, verrà mostrato anche un "divertente video tributo" con alcuni dei più rinomati creatori associati al titolo, in aggiunta a quelle che vengono definite "grandi sorprese" che saranno condivise con il resto del mondo. Di che si tratterà?

Red Sonja: il produttore ha parlato della controversia con Bryan Singer

Red Sonja è diretto da M.J. Bassett e scritto da Tasha Huo. Vede protagonista Matilda Lutz, che presta il volto al personaggio titolare, e nel cast troviamo anche Wallis Day di Krypton e Batwoman e Robert Sheehan di Misfits e The Umbrella Academy.

Il personaggio è stato reso celebre sugli schermi da Brigitte Nielsen, che nel 1985 ne fu il volto in un film con Arnold Schwarzenegger.