Red Sonja, Matilda Lutz svela le differenze tra il reboot e l'originale: 'Parlerà di emancipazione femminile'

La star di Red Sonja, Matilda Lutz, ha recentemente discusso di empowerment femminile al Festival SXSW questo fine settimana dove ha presentato il film Magpie.

La Lutz è stata entusiasta della sua esperienza nel realizzare l'atteso reboot con la regista M.J. Bassett (Rogue) e ha parlato delle origini del personaggio a fumetti e di come il film affronterà il personaggio da un punto di vista diverso.

"È stata un'esperienza fantastica. La preparazione, le prove degli stunt e l'equitazione erano tutte cose che non avevo mai fatto prima, quindi l'intero processo di preparazione è stato fantastico. Lavorare con MJ come regista è stato incredibile. E ciò che penso sia diverso da ciò che conosciamo di Red Sonja è che era molto, e anche i fumetti, molto orientato allo sguardo maschile, mentre questa è una storia completamente diversa. È una donna molto forte, e questo è ciò che ho amato della storia. Non so ancora quando uscirà, ma non vedo l'ora di vederlo. Non ho ancora visto nulla".

Lutz ha anche parlato dell'iconico ma poco pratico costume di Sonja nei fumetti, che di solito consisteva in nient'altro che un bikini di metallo. Quando le è stato chiesto com'è stato indossare l'iconico look, la Lutz ha risposto:

"Voglio dire, è stata una cosa che mi ha fatto sentire molto esposta, anche durante le prove dei costumi e la costruzione dell'intero costume. Ma quello che mi piace è che il bikini viene usato in un modo completamente diverso da quello dei fumetti. Quindi non vedo l'ora di vedere cosa ne penserà il pubblico".

Lutz ha sottolineato di essere stata coinvolta durante la concezione e la progettazione del costume, e di essersi adattata rapidamente una volta indossatolo:

"Era già nella sceneggiatura che il costume sarebbe stato usato non come elemento di esposizione, ma in un modo diverso, non voglio spoilerare, ma in un modo diverso. Quindi, mi sono sentita abbastanza bene nell'indossare qualcosa che fosse usato per uno scopo e inoltre, ho legato molto con MJ, la regista. Abbiamo sempre parlato di come mi sentivo e, sai, quando abbiamo costruito il costume era sempre pronta a chiedere: 'Cosa ne pensi di questo? Cosa ne pensi di quello?'. Così lo abbiamo costruito insieme. Mi sono sempre sentita parte del processo e non solo".

L'attrice ha proseguito: "È stato difficile perché una delle scene principali è in un'arena con molte comparse e io combatto in bikini contro dei mostri. Ma dopo la prima ora in cui l'ho indossato, mi sono sentita così a mio agio a stare in mezzo alla gente e a vedermi combattere in bikini. È andata bene".

Chi è Red Sonja?

Creata dallo scrittore Roy Thomas e dall'artista Barry Windsor-Smith per i fumetti Conan the Barbarian della Marvel nel 1973, Red Sonja era liberamente ispirata a un altro personaggio di Robert E. Howard, Red Sonya di Rogatino. Soprannominata "La diavolessa con la spada", Red Sonja era una donna guerriera dai capelli color fuoco proveniente dall'antica età hyboriana; introdotta come interesse romantico per Conan, il personaggio è diventato popolare tanto da meritare una propria serie tutta sua.

Arrivò anche sul grande schermo nel film Yado del 1985, con Brigitte Nielsen nel ruolo di Sonja e Arnold Schwarzenegger nel ruolo del suo interesse amoroso molto simile a Conan, Kalidor. I diritti di pubblicazione di Sonja sono poi decaduti dalla Marvel e sono stati acquisiti dalla Dynamite Comics, che continua a pubblicare i fumetti di Red Sonja ancora oggi.

Oltre a Lutz nel ruolo del protagonista, Red Sonja sarà interpretato anche da Robert Sheehan (The Umbrella Academy) nel ruolo di Dragan il Magnifico, Wallis Day (Batwoman) nel ruolo di Dark Anissia e Michael Bisping (Den of Thieves) nel ruolo di Hawk.

Il film è stato in fase di sviluppo per decenni - in vari momenti, Robert Rodriguez, Bryan Singer e Joey Soloway erano stati incaricati di dirigere il film, mentre Rose McGowan, Amber Heard e Hannah John-Kamen avrebbero dovuto interpretare l'eroina del titolo.