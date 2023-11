Il 2024 di Vertice 360 all'insegna della varietà, da Firebrand a Mothers' Instinct

Il listino per il 2024 di Vertice 360 conferma il lavoro messo in piedi dalla distribuzione e si affida alla varietà, da Firebrand al Liam Neeson di In the Land of Saints and Sinners, passando per il thriller psicologico Mothers' Instinct con Anne Hathaway e Jessica Chastain.

Vertice 360 arriva alle Giornate professionali di Sorrento con le idee chiare sul futuro, per confermare quanto di buono fatto fin qui, dal debutto con Men dell'estate 2022 al recente I mercen4ri - Expendables, ripartendo dopo la complessa situazione di questo autunno che ha portato al rinvio di un paio di titoli previsti. Titoli che troveranno posto nel corso del 2024, per proseguire il cammino e consolidare la posizione sul mercato; titoli di qualità e sicuro appeal, che vengono dai forti rapporti che la distribuzione ha con diverse produzioni indipendenti americane, da FilmNation a Rocket Science, fino a Lionsgate e A24, e che possono farsi notare in un panorama delle sale che negli ultimi mesi sta vivendo una decisa ripartenza.

I titoli che vengono da Cannes: Firebrand e Black Flies

Firebrand: Alicia Vikander e Jude Law in una scena

Ci siamo fatti raccontare da Francesco Marchetti e Luigi Bosco quello che vedremo il prossimo anno e oltre, perché il lavoro impostato è "per i prossimi diciotto mesi" e lo abbiamo analizzato partendo da quanto visto a Cannes, ovvero Firebrand e Black Flies. Il primo è un film in costume diretto da Karim Ainouz con due star del calibro di Alicia Vikander e Jude Law, rispettivamente nei panni di Caterina Parr ed Enrico VIII. La storia che ci racconta il film si concentra sul ritorno del Re dalla guerra, e su quanto Caterina Parr, dal carattere risoluto, debba affrontare le paranoie di un Sovrano debilitato e rabbioso.

Firebrand, la recensione: Alicia Vikander e Jude Law in un thriller psicologico nella corte dei Tudor

Black Flies: una scena del film

Dobbiamo aspettare un po' di più, "ma sicuramente uscirà entro il 2024", per Black Flies, il film di Jean-Stéphane Sauvaire con Sean Penn e Tye Sheridan, che racconta la storia di due paramedici in una New York notturna e asfissiante, fotografata con gusto e splendida atmosfera.

Cinema per tutti i gusti

In the Land of Saints and Sinners: Liam Neeson in una foto

Si conferma la varietà nell'offerta di Vertice 360, che ha nella propria scuderia di titoli anche la nuova deliziosa commedia di Nicole Holofcener, A dire il vero, film acuto e tagliente con Julia Louis-Dreyfus e Tobias Menzies presentato proprio in questi giorni al Torino Film Festival e pronto ad arrivare nelle nostre sale dall'8 febbraio 2024. Parallelamente spazio all'azione, con un film solido e coinvolgente che viene invece dalla Mostra di Venezia, ovvero In the Land of Saints and Sinners di Robert Lorenz, storia irlandese con Liam Neeson nel ruolo di un killer braccato da un trio di terroristi che gli hanno giurato vendetta.

Si prosegue con l'horror The Piper di Erlingur Thoroddsen con Charlotte Hope e Julian Sands, e l'action comedy Freelance di Pierre Morel con John Cena ed Alison Brie, che racconta la storia di un ex soldato che accetta un lavoro come responsabile della sicurezza di una giornalista mentre intervista un crudele dittatore.

In the Land of Saints and Sinners: Liam Neeson e il terrorismo degli anni '70 nell'Irlanda del Nord

Da Anne Hathaway a Matilda Luz: un 2024 di star

Altro film attesissimo del listino di Vertice 360 è Mothers' Instinct di Benoît Delhomme, ovvero un thriller psicologico che ci porta negli anni Sessanta, un periodo storico che ha sempre un appeal per il nostro pubblico, dove Anne Hathaway e Jessica Chastain sono due amiche che dovranno affrontare una tragedia comune. Si tratta di un remake ad opera dello stesso regista dell'originale, ma con un cast internazionale.

Cast di grandi star anche per Lee, in cui troviamo Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O'Connor, per la regia di Ellen Kuras che costruisce il biopic sulla modella Lee Miller, avvalendosi della colonna sonora di Alexandre Desplat. La sorpresa dell'anno può però essere Red Sonja, interpretato da Matilda Luz nel ruolo della guerriera a fumetti creata da Roy Thomas e dall'artista Barry Windsor-Smith per la Marvel. Alla regia MJ Bassett.

Ecco il listino 2023/2024 di Vertice 360: