Red Notice: Netflix acquista il film, Ryan Reynolds affianca The Rock e Gal Gadot

Sarà Netflix a produrre Red Notice, thriller che vede l'arrivo nel cast della star Ryan Reynolds a fianco di Gal Gadot e The Rock. Netflix ha rilevato il film da Universal Pictures dando luce verde al progetto.

Ryan Reynolds è la new entry del cast insieme ai preannunciati Dwayne Johnson e Gal Gadot, già legati al progetto prima della cessione da parte di Universal in un'asta vinta da Netflix.

Red Notice, diretto da Rawson Marshall Thurber, è un heist thriller internazionale che vede al centro della storia un agente dell'Interpol incaricato di trovare e arrestare il ladro d'arte ricercato numero uno al mondo. Questa, per Ryan Reynolds, è la seconda importante collaborazione con Netflix dopo l'atteso Six Underground, diretto da Michael Bay e girato in parte in Italia.

Attendiamo di conoscere il futuro di Ryan Reynolds nel franchise Deadpool. Il 20 luglio, nel corso del panel Marvel al San Diego Comic-Con 2019, scopriremo quali progetti hanno in mente Disney e Marvel dopo l'acquisizione da parte di Fox, primo produttore del franchise.