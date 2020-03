Red Notice: Dwayne Johnson condivide la prima foto dal set

Dwayne Johnson ha condiviso la prima foto dal set di Red Notice, il film, in cui interpreta un agente dell'Interpol, che deve affrontare un cambio di location a causa della diffusione del Coronavirus.

Il progetto prodotto da Netflix avrebbe dovuto girare alcune sequenze in Italia, ma il programma ha dovuto subito delle modifiche. Dwayne Johnson ha ora pubblicato un'immagine che lo ritrae sul set di Red Notice e ha accompagnato lo scatto scrivendo: "Pochi secondi prima che Rawson Marshall Thurber urli 'azione', concentrato e circondato da una troupe che lavora sodo e ha un grande talento".

Red Notice è una comedy a sfumature action ambientata nel mondo del crimine che vede protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Nel film the Rock ha la parte di un agente dell'Interpol che riceve il compito di arrestare la ladra di opere d'arte più ricercata al mondo. Red Notice è il nome in codice con cui si identificano i casi legati ai crimini più seri e il mandato di arresto per i criminali più ricercati. Gal Gadot sarà la ladra e Ryan Reynolds avrà la parte di un truffatore. Rawson Marshall Thurber sarà sceneggiatore e regista del film e collaborerà nuovamente con Johnson dopo Skyscraper e Central Intelligence. Netflix si occuperà della distribuzione del lungometraggio.