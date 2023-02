Rebel Wilson, il contratto di Pitch Perfect prevedeva che non potesse perdere peso

La star di Pitch Perfect, Rebel Wilson, ha recentemente parlato del percorso affrontato per perdere peso e di ciò che prevedeva il contratto di Pitch Perfect proprio in merito al suo regime alimentare.

Rebel Wilson ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ruolo nei film Pitch Perfect e al legame che questo ha avuto con la sua salute. L'attrice ha infatti affermato che, per contratto, non poteva perdere peso.

L'attrice, ospite dell'ultimo episodio del podcast Call Her Daddy, ha parlato del percorso intrapreso nel 2020 per perdere peso e quando le è stato chiesto del suo ruolo all'interno del film Pitch Perfect di Jason Moore, Rebel Wilson ha dichiarato che il suo contratto prevedeva che non il suo peso non cambiasse "drasticamente" mentre interpretava Amy.

"Ho aspettato fino a quando Pitch Perfect sembrava fosse finito", ha racconto la Wilson facendo riferimento alla sua dieta. La star ha aggiunto: "Non potevo perdere una quantità enorme di peso perché era nei contratti per quel film. 'Devi mantenere quel peso. È nel tuo contratto'".

Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata: "Tutto ciò di cui avevo bisogno" (FOTO)

"Poi ho pensato di voler migliorare la mia salute" ha continuato l'attrice, sottolineando: "Ed ero ormai uno stereotipo nell'interpretare l'amica grassa e divertente, il che è dura perché amo quei ruoli. Adoro interpretare quei ruoli e quei personaggi. Ma volevo fare anche più cose e mi sentivo come la ragazza grossa incasellata in quel ruolo".

L'attrice ha poi espresso il suo amore per il personaggio di Amy, confessando di essersi divertita molto con i suoi co-protagonisti. La Wilson ha inoltre raccontato che anche una visita con un medico della fertilità l'ha portata a concentrarsi sulla sua salute. Nel mese di novembre, Rebel Wilson è diventata madre di Royce Lillian condividendo la notizia sui social.

The Hollywood Reporter ha contattato la Universal richiedendo un commento in merito alla questione contrattuale che, almeno per il momento, non è arrivato.