Pitch Perfect tornerà in tv con una serie ambientata nel mondo della musica K-Pop

Elizabeth Banks sarà coinvolta come produttrice in occasione di un nuovo show televisivo spinoff dei film con star Anna Kendrick.

L'universo di Pitch Perfect sembra destinato a espandersi con una serie tv legata alla musica K-Pop.

Il progetto è in fase di sviluppo tra le fila della casa di produzione Brownstone Productions di Elizabeth Banks e Max Handelman, che ha un accordo di prelazione con Universal Television.

I primi dettagli della serie

La comedy Pitch Perfect: K-Pop Idols sarà scritta da Joel Kim Booster. Al centro della trama c'è una cantautrice in difficoltà la cui vita viene totalmente stravolta quando si ritrova a fare un'audizione per far parte del primo gruppo K-pop completamente americano.

Jason Moore sarà coinvolto come regista e produttore, mentre nel team della produzione ci sarà anche Gold Circle, che aveva realizzato tutti i tre film del franchise. Banks, oltre a far parte del cast, aveva diretto il secondo film.

Banks e Handelman sono coinvolti nei progetti legati a Pitch Perfect fin dai film con star Anna Kendrick. Sul piccolo schermo, in precedenza, era già arrivato lo show Bumper in Berlin con star Adam Devine.

Il futuro dei film

Recentemente Rebel Wilson ha confermato che potrebbe essere realizzato un nuovo sequel di Pitch Perfect. L'attrice ha infatti spiegato: "Speriamo che ci sia un quarto film. È in fase di sviluppo. Voglio dire, so che ora siamo più vecchie, quindi non so esattamente quale sarà la trama. Immagino che prima debbano trovare la sceneggiatura giusta, che è l'annoso dilemma".

Nel cast dei lungometraggi c'erano anche Anna Kendrick, Anna Camp, Brittany Snow, John Michael Higgings ed Elizabeth Banks, che è stata coinvolta anche come regista e produttrice del franchise.