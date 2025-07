Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 3 luglio: Gracia sconvolta dal segreto di Emilio sulla morte della madre

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Alex è determinato a scoprire la verità sul coinvolgimento di Paca nell'omicidio di Óscar.

Nell'episodio precedente

Miguel e Gracia si incontrano con il rapitore, che non vuole la presenza di Larrea e minaccia di uccidere Lucas. La situazione si complica quando arriva la Guardia Civil, chiamata da Esther, ma fortunatamente Lucas viene liberato e può tornare a casa. Intanto, Gracia recupera i soldi raccolti per il riscatto e li porta da Paca, chiedendole di riacquistare le terre vendute per pagare il rapitore.

Paca, però, rifiuta, decisa a espandere il suo potere territoriale. Nel frattempo, Alex si rivolge a Tano, chiedendo l'intervento del Comune per bloccare il progetto minerario di Paca, giudicato dannoso per l'ambiente e legato alla morte di Óscar. Tano, pur capendo la rabbia di Alex, gli consiglia di rivolgersi alla Guardia Civil.

Ritorno a Las Sabinas: Andrés Velencoso interpreta Miguel

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Miguel prova a stabilire un legame con Lucas

Alex non ha intenzione di mollare la presa e vuole scoprire il coinvolgimento di Paca nell'omicidio di suo fratello Óscar. Il prete espone le sue teorie alla Guardia Civil, che decide così di interrogare Paca. La ricca possidente rischia ora di vedere sfumare il suo progetto di espansione mineraria.

La notizia del suo interrogatorio viene infatti ripresa da tutti i mass media, e per lei le cose peggiorano rapidamente: Paca perde uno dopo l'altro il sostegno di tutti coloro che avevano deciso di aiutarla nell'approvazione del progetto. Nel frattempo, Miguel cerca di avvicinarsi a Lucas, che ha scoperto da poco essere suo figlio.

Ora che conosce la verità, l'uomo vorrebbe stabilire un rapporto con il ragazzo. Larrea però non prende in considerazione l'idea che questa sua iniziativa possa ripercuotersi negativamente sul suo rapporto con Esther e, soprattutto, con sua figlia Lucía, ancora sotto shock dopo aver scoperto che il ragazzo di cui si era innamorata è in realtà il suo fratellastro.

Dopo che Emilio le ha confessato l'enorme segreto che si cela dietro la morte della madre, Gracia rimane sconvolta, soprattutto perché il padre ha permesso che lei si prendesse una colpa che non le spettava. L'uomo confessa che sua moglie non era uscita di casa per cercare la figlia in compagnia di Miguel, come aveva sempre detto, ma era andata via per correre dalla sua amante, Paca Utrera, dopo che lui l'aveva messa alla porta.