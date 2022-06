Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata: "Tutto ciò di cui avevo bisogno" (FOTO)

Rebel Wilson ha ufficializzato la sua ultima storia d'amore, presentando la sua fidanzata tramite un post su Instagram che funge anche da coming out per l'attrice comica.

"Pensavo di essere alla ricerca di un principe Disney... ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney", ha scritto Rebel Wilson sui social per accompagnare una tenera foto che la ritrae insieme alla sua compagna, Ramona Agruma. L'attrice ha quindi aggiunto un paio di emoji a forma di cuore, un arcobaleno e l'hashtag "#loveislove".

Questa è la prima volta che Wilson conferma esplicitamente la sua relazione con Agruma, fondatrice del marchio di abbigliamento sostenibile Lemon Ve Limon, seppure non l'abbia neanche mai nascosta al pubblico. A marzo, infatti, Wilson e Agrum sono apparse insieme al party degli Oscar di Vanity Fair. Negli ultimi mesi, poi, Agrum è apparsa spesso nelle foto Instagram di Wilson, compresa quella di San Valentino, quella del compleanno di Wilson a marzo e quella per celebrare il successo del suo film Netflix Cheerleader per Sempre, risalente a maggio.

Wilson ha poi accennato alla sua relazione con un post su Twitter quando ha pubblicato foto di lei e Agruma mentre giocavano a polo durante il Memorial Day. Sebbene non abbia menzionato Agruma nel post, anche lì aveva usato la stessa emoji del cuore e dell'arcobaleno che vediamo nel recente post in cui ufficializza la sua relazione. L'attrice ha parlato della sua relazione in un'intervista con People, rivelando che dopo aver usato le app di appuntamenti, ha incontrato la sua attuale partner alla vecchia maniera. "Abbiamo parlato al telefono per settimane prima di incontrarci", ha detto alla rivista, aggiungendo: "Era un po' vecchia scuola in questo senso, molto romantico".