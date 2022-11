Bumper in Berlin: il trailer della serie sequel di Pitch Perfect

Il 23 novembre debutterà su Peacock la nuova serie Bumper in Berlin, ideata come sequel dei film di Pitch Perfect, ecco il trailer.

Nel video si vede il protagonista andare a Berlino nella speranza di ottenere finalmente il successo che ha inseguito a lungo, ma la situazione sembra davvero complicata e costellata da ostacoli di vario genere.

Lo show legato alla storia di Pitch Perfect racconterà quello che accade al personaggio dei film chiamato Bumper, interpretato nuovamente da Adam DeVine, dopo che decide di trasferirsi in Germania per provare a ottenere successo nel mondo della musica. Una delle sue canzoni diventerà poi una hit a Berlino.

Nella serie Bumper in Berlin sarà coinvolta anche Elizabeth Banks, che ha recitato nei lungometraggi di cui era produttrice. L'attrice è poi stata coinvolta anche come regista dei film che hanno incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il franchise cinematografico di Pitch Perfect ha avuto come star le attrici Anna Kendrick e Rebel Wilson nel ruolo di due giovani che entrano a far parte di un gruppo che canta a cappella.