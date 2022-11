Rebel Wilson è diventata mamma: per l'attrice 42enne è "un bellissimo miracolo"

Rebel Wilson è diventata mamma: l'attrice 42enne ha annunciato la nascita della sua bambina attraverso i social, definendo il tutto un "bel miracolo". La lieta notizia ha ovviamente coinvolto anche il suo grande seguito internazionale, con messaggi di supporto e commenti di ogni genere.

Royce Lillian è il nome dalle bambina di Rebel Wilson, nata attraverso un surrogato. La prima immagine con l'annuncio è stata pubblicata lunedì sul profilo Instagram dell'attrice, seguita dal seguente testo: "Sono così orgogliosa di annunciare la nascita della mia prima figlia, Royce Lillian, nata la scorsa settimana tramite surrogato. Non riesco nemmeno a descrivere l'amore che ho per lei, è un bellissimo miracolo! Sarò per sempre grata a tutti coloro che sono stati coinvolti nella cosa (sapete chi siete). Sono stati anni impegnativi... ma voglio ringraziare in particolare la splendida donna che l'ha portata in grembo e l'ha fatta nascere con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutato a creare la mia famiglia, è un regalo fantastico. Il regalo MIGLIORE!!"

Il viaggio verso questa nuova vita è iniziato intorno al 2019, quando Rebel Wilson ha visitato il suo medico, per parlare delle questioni riguardanti la fertilità, scoprendo che avrebbe dovuto perdere peso se avesse voluto restare incinta. Pur non accogliendo subito il consiglio, l'attrice ha spiegato di aver capito in seguito la situazione cercando di seguire uno stile di vita più sano: "Pensare ai bisogni di un futuro bambino mi ha davvero ispirata a diventare più sana".