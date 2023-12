Rebel Moon, Zack Snyder: 'La versione senza censure è quella che ho scritto per prima'

Dal 22 dicembre è disponibile su Netflix Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, primo capitolo di una nuova epopea fantascientifica firmata da Zack Snyder. Come è stato ampiamente annunciato la saga è composta da due parti (la seconda, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, seguirà il 19 aprile), ma entrambi i film avranno una versione priva di censure, un vero e proprio director's cut molto speciale e molto più lunga in uscita nel 2024. Parlando dell'origine del progetto, Snyder ha svelato che è stato proprio il director's cut a essere scritto per primo.

Rebel Moon - Parte uno: Figlia del fuoco - una scena del film

"Volevo mantenere il primo film vicino alle due ore. Era una cosa che volevo davvero fare. Sono tra i film più brevi che abbia mai girato, il che è incredibile" ha spiegato il regista a Collider. "Volevo davvero che durasse circa due ore, quindi io e Dody Dorn, che è un montatore straordinario, abbiamo fatto un esercizio per contenere al massimo la durata di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco. Questo è stato il gioco che abbiamo fatto con noi stessi: solo buone inquadrature, trama più pulita. era esattamente ciò che cercavamo".

Rebel Moon, Zack Snyder sul director's cut: "Un film vietato ai minori di tale portata non dovrebbe esistere"

Zack Snyder ha poi spiegato come la versione senza censure di Rebel Moon sia in realtà ciò che aveva scritto inizialmente: "La versione R-rated del film è in realtà semplicemente ciò che ho scritto. È davvero ciò che era la sceneggiatura, o parte di essa."

La sinossi di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco

Rebel Moon: una nuova foto del film

Come svela la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, dopo un atterraggio di fortuna su una luna nei confini più remoti dell'universo, Kora (Sofia Boutella), una straniera dal passato misterioso, inizia una nuova vita in un pacifico insediamento di contadini. Ma presto diventa la loro unica speranza di sopravvivenza quando il tirannico reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario, l'ammiraglio Noble (Ed Skrein), scoprono che i contadini hanno involontariamente venduto i loro raccolti ai leader Bloodaxes (Cleopatra Coleman e Ray Fisher) di un feroce gruppo di ribelli braccati dal Mother World.

Con il compito di trovare combattenti disposti a rischiare la vita per difendere la gente di Veldt, Kora e Gunnar (Michiel Huisman), un contadino ingenuo e ignora della realtà della guerra, viaggiano in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxes e riuniscono una piccola banda di guerrieri in cerca di redenzione lungo il cammino: Kai (Charlie Hunnam), un pilota e mercenario, il Generale Titus (Djimon Hounsou), un leggendario comandante, Nemesis (Doona Bae), una maestra spadaccina, Tarak (Staz Nair), un prigioniero dal passato regale, e Milius (E. Duffy), un combattente della resistenza.

Di nuovo a Veldt, Jimmy (Anthony Hopkins), un antico protettore robotico nascosto dietro le quinte, si risveglia con un nuovo scopo. Ma i rivoluzionari del gruppo appena formato dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altro e combattere come un'unica entità prima che gli eserciti del Mother World arrivino a distruggerli.