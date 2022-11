Rebel Moon, Zack Snyder svela un paesaggio innevato nelle foto dal set

Mentre le riprese stanno per concludersi, Zack Snyder regala ai fan nuove foto dal set di Rebel Moon che lo vedono immerso in un paesaggio innevato.

Zack Snyder ha recentemente utilizzato il suo account Vero per offrire un nuovo aggiornamento per l'atteso Rebel Moon. Oltre a rivelare che rimangono solo due giorni di produzione, il regista ha anche mostrato le foto dal set del progetto Netflix, rivelando un'ambientazione innevata che sarà presente nel film.

Che cosa sappiamo di Rebel Moon

Parlando di Rebel Moon, Zack Snyder ha anticipato che "si tratta di un'opera fantasy ambientata nello spazio, la Terra non c'entra molto. C'è però una comunità su un vecchio pianeta che deve fare i conti con un gruppo di soldati provenienti da altri mondi. Vogliono essere sfamati, ma le loro richieste non vengono esaudite con le buone e il risultato porta alla distruzione totale del villaggio. Gli abitanti decidono di ribellarsi e reclutare guerrieri in giro per la galassia che possano unirsi alla loro missione".

La descrizione della trama può sembrare familiare ai fan di Akira Kurosawa, dato che il film richiama il suo classico del 1954 I sette samurai, in cui gli abitanti del villaggio assumono un gruppo di mercenari per impedire ai banditi di depredare i loro raccolti. È interessante notare che Snyder ha confermato che l'epopea dei samurai di Kurosawa ha avuto una grande influenza sulla preparazione di Rebel Moon.

Considerando le informazioni sulla storia fornite finora e le influenze di Kurosawa, è possibile che la storia di Rebel Moon sia ambientata su una varietà di pianeti mentre il personaggio centrale si avventura in cerca di guerrieri per difendere il pianeta agricolo. Tra questi monti vi potrebbe essere un pianeta completamente innevato, come anticipato dalle foto dal set, ma la conferma arriverà prossimamente.