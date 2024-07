Rebel Moon: Zack Snyder annuncia il podcast The Seneschal

Zack Snyder ha rivelato che l'universo di Rebel Moon si espanderà con un nuovo progetto: il podcast The Seneschal, che debutterà il 29 luglio, e sarà ambientato 500 anni prima rispetto ai film arrivati su Netflix.

In un video pubblicato online il regista ha inoltre svelato le star coinvolte nel racconto prequel della saga.

Il cast del progetto

Nei sei episodi che compongono il podcast The Seneschal si racconterà la storia "del primo Jimmy", ovvero il cavaliere robot che nella versione originale ha la voce di Anthony Hopkins.

Nel cast ci saranno Ella Purnell nella parte di Raina, Naveen Andrews che interpreta Grigory, Alfred Enoch nei panni di Adwin, Peter Serafinowicz nel ruolo di Bartholomew, e Jason Isaacs che sarà Re Ulmer.

Il 2 agosto arriverà la versione director's cut della saga di Rebel Moon - Parte 1 su Netflix e il filmmaker Zack Snyder ha sottolineato: "Ora che avete incontrato i Jimmy nel film, voglio raccontare la loro storia, la loro creazione e come sono stati ideati. Non vedo l'ora che possiate ascoltare".

Cosa racconteranno gli episodi del podcast

La storia è ambientata in un mondo dominato dal folle re Ulmer, odiato dalle persone ma determinato a mantenere il potere a tutti i costi. Ulmer risveglia la profezia perduta di Issa per calmare le masse e ordina a un paio di inventori di costruire un cavaliere guerriero senza paragoni.

La storia sarà all'insegna di creazione, ambizione, fede e tradimento, svelando la storia del primo Jimmy, dell'uomo che l'ha costruito e della donna che gli ha dato vita.

I titoli degli episodi che compongono il podcast, distribuiti con cadenza settimanale, sono An Exposition of Novelties, The Mechanicus, A Wedding Surprise, For Issa!, The Divine Child, e A Prophecy Fulfilled.