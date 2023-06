Rebel Moon: un video anticipa l'attesissimo film Netflix di Zack Snyder

Dal TUDUM attualmente in corso, Netflix ha condiviso in streaming una nuova featurette che anticipa qualche dettaglio su Rebel Moon, la nuova space opera firmata da Zack Snyder, che debutterà sulla piattaforma digitale a dicembre, in tempo per le festività natalizie.

Rebel Moon è ambientato in una colonia pacifica ai confini della galassia che si ritrova minacciata dall'esercito del tirannico Reggente Balisarius. Una giovane dal passato misterioso viene inviata alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini per ottenere aiuto contro il tiranno.

Oltre a esserne il regista, Zack Snyder è anche co-autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad.

Il cast stellare è composto da un gruppo composto dalla protagonista Sofia Boutella, Rupert Friend - che dovrebbe essere il villain della storia - Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Stuart Martin, Doona Bae, Djimon Hounsou, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Cary Elwes, Michiel Huisman, Alfonso Herrera e Corey Stoll.

Rebel Moon, il nuovo film Netflix di Zack Snyder sarà "L'uomo d'acciaio sotto steroidi"

In una precedente dichiarazione, la produttrice e moglie del regista Deborah Snyder aveva cos' descritto il progetto: "C'è un po' di Star Wars, un po' de Il Signore degli Anelli, un po' de Il Trono di Spade con gli intrighi di palazzo. E c'è tutto quello che passa per la mente di Zack".

Rebel Moon, come noto, sarà suddiviso in due parti, con la prima in arrivo su Netflix il 22 dicembre 2023 e la seconda nel 2024.