Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco, Zack Snyder commenta il finale e assicura: 'Ci sarà una rivincita'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, Zack Snyder ha commentato lo scioccante cliffhanger finale di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco, anticipando che i protagonisti avranno la loro chance di rivincita.

ATTENZIONE: non procedete nella lettura dell'articolo se non volete incappare in SPOILER relativi al finale della prima parte del kolossal fantascientifico.

Verso la fine di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, il personaggio di Charlie Hunnam, Kai, mostra la sua vera natura quando tradisce i suoi compagni di equipaggio vendendoli all'ammiraglio Noble (Ed Skrein).

"Non è il cacciatore di taglie dal cuore d'oro che sembrava. È una vera canaglia", ha raccontato Snyder a EW. "Riporre la propria fiducia in un ragazzo incontrato in un bar è leggermente ingenuo. E questo è il divertimento della qualità sovversiva delle radici fantascientifiche di Rebel Moon. Mette in discussione, o almeno gioca con quello che ci si aspetta che accada".

Il piano di Kai gli si ritorce contro, tuttavia, quando Gunnar (Michiel Huisman) ribalta la situazione e riesce a liberare gli altri sparando un proiettile in testa a Kai. "Eravamo tentati di metterlo sul poster della Parte 2, solo per far sì che la gente dicesse: 'Certo che ce la farà!'", ha aggiunto Snyder.

Rebel Moon, Zack Snyder sul director's cut: "Un film vietato ai minori di tale portata non dovrebbe esistere"

Il voltafaccia di Kai non è l'unica sorpresa, perché il cattivo Noble si rivela molto più difficile da uccidere di quanto Kora pensasse. Lo spietato ammiraglio - che sembra essere una sorta di androide - viene "resuscitato" dagli scienziati di Motherworld e cercherà di vendicarsi nella seconda parte.

"È un concept molto classico", ha continuato Snyder. "Ci sarà una rivincita!". Nel frattempo, guardate il trailer di Rebel Moon 2.