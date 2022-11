Rebel Moon, nuovi dettagli sulla trama del film di Zack Snyder ispirato a I Sette Samurai

Zack Snyder ha voluto rivelare nuovi dettagli sulla trama del suo prossimo blockbuster sci-fi Rebel Moon, realizzato in esclusiva per Netflix e ispirato al cult di Akira Kurosawa.

Arriverà in esclusiva su Netflix Rebel Moon, nuovo film di Zack Snyder che si prefigge lo scopo di essere una grande epopea sci-fi ispirata a I Sette Samurai, cult di Akira Kurosawa. Un progetto all'apparenza vincente che avrebbe convinto la piattaforma di streaming a mettere già in cantiere un potenziale sequel.

Nel frattempo Snyder ha voluto svelare nuovi dettagli sulla trama del suo film: "Si tratta di un'opera fantasy ambientata nello spazio, la Terra non c'entra molto. C'è però una comunità su un vecchio pianeta che deve fare i conti con un gruppo di soldati provenienti da altri mondi. Vogliono essere sfamati, ma le loro richieste non vegono esaudite con le buone e il risultato porta alla distruzione totale del villaggio. Gli abitanti decidono di ribellarsi e reclutare guerrieri in giro per la galassia che possano unirsi alla loro missione".

Rebel Moon vantae un cast ricco di star come Sofia Boutella, Anthony Hopkins, Cary Elwes, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Fra Fee, Rhian Rees Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Corey Stoll, Doona Bae e Alfonso Herrera.

Secondo la sinossi ufficiale, la storia segue le vicende di "una pacifica colonia che abita ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una giovane donna dal misterioso passato viene affidato il compito di reclutare guerrieri e combattenti dai pianeti vicini per aiutarli nell'atto di resistenza". Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita.