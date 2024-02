Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, nuovo look 'insanguinato' per Kora di Sofia Boutella

Una nuova immagine di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice offre un nuovo sguardo al sequel in arrivo su Netflix e al look di Kora.

Il cambiamento nel look di Kora anticipato da una nuova foto di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, che anticipa l'arrivo su Netflix della seconda parte dell'epopea galattica di Zack Snyder prevista per il 19 aprile.

L'immagine mostra l'ex ufficiale dell'Imperium che brandisce due pistole, la canottiera macchiata di sangue. Inoltre, come possiamo notare, Kora ha i capelli più corti, il che implica che questo potrebbe essere un flashback dei suoi giorni da soldato.

Cosa aspettarsi da Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice?

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco si è concluso con Kora che ha formato la sua squadra per difendere Veldt, subendo però un'imboscata da parte dell'Ammiraglio Noble e dei suoi soldati dell'Imperium. Durante la battaglia, Kora è riuscita a ferire il nemico, lasciandolo in terra come se fosse morto, mentre Darrian Bloodaxe si è sacrificato per salvare il gruppo. I superstiti hanno fatto ritorno sul pianeta, preparandosi in caso di ritorsioni.

Il finale di Rebel Moon ha rivelato che l'Ammiraglio Noble è ancora vivo e ha il compito di rintracciare Kora e catturarla viva per consegnarla al leader di Motherworld Balisarius. Questi eventi preparano il terreno per il secondo capitolo, che vedrà riaccendersi la lotta. Visto che la prima immagine diffusa da Netflix potrebbe appartenere a un flashback, è possibile che un evento nascosto nel suo passato sarà importante per l'evoluzione della storia.