Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice è il peggior debutto su Rotten Tomatoes di un film di Zack Snyder

Il film Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice ha debuttato su Rotten Tomatoes con il peggior risultato di sempre per un progetto di Zack Snyder.

Il film Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice ha debuttato su Rotten Tomatoes con il peggior punteggio mai ricevuto da un film diretto da Zack Snyder.

Il progetto sci-fi continua la storia di Kora, interpretata da Sofia Boutella, mentre riunisce un team per difendere il pianeta di Veldt dall'Imperium.

L'accoglienza negativa

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Sofia Boutella in una scena del film

Da oggi il film Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice è disponibile su Netflix e su Rotten Tomatoes vengono riportati i commenti molto negativi dei critici che hanno fatto arrivare il film alla triste percentuale del 13% di recensioni a favore. Il punteggio è il peggiore di sempre, superando persino il debutto della saga che, con il primo capitolo, era arrivato a quota 21%.

Secondo gli autori delle recensioni, uno dei problemi più grandi della saga è che gli spettatori non si appassionano mai alla storia dei personaggi che sono privi di profondità, rendendo così poco coinvolgenti gli eventi, per quanto siano spettacolari.

Altri elementi bocciati nel lungometraggio diretto da Zack Snyder sono l'uso dello slow motion e la poca originalità alla base della storia.

A poca distanza dai due film di Rebel Moon c'è invece Sucker Punch, uscito nelle sale nel 2011, che è arrivato al 22% di commenti positivi da parte della stampa.

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, recensione: Zack Snyder sa quello che fa

Cosa racconta Rebel Moon 2

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice continua l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.