Reacher 3, scelto l'attore di un villain amatissimo dai fan della saga: è gigantesco

L'imminente terza stagione di Reacher adatterà uno dei romanzi più popolari della saga letteraria di Lee Child e includerà ufficialmente uno dei cattivi più popolari del franchise.

Persuader, il settimo libro della serie, è ambientato nel Maine e pone l'eroe principale nel mezzo di un'altra enorme cospirazione. Il libro presenta anche un personaggio di nome Paulie, forse l'unico antagonista della saga in grado di sovrastare il famoso ed enorme Jack Reacher. La star Alan Ritchson è già una montagna d'uomo, quindi i fan sono curiosi di vedere chi potrebbe interpretare il ruolo di Paulie ed essere credibile come suo avversario.

Chi interpreterà Paulie

Secondo quanto riportato da CinemaBlend, il ruolo è andato all'attore e culturista olandese Olivier Richters. Se non conoscete questo nome, avrete sicuramente visto Richters sullo schermo negli ultimi anni. Ha interpretato Ursa (l'uomo gigante che fa a braccio di ferro con Alexei in prigione) in Black Widow del 2021. L'anno scorso ha interpretato la guardia del corpo del Dr. Voller in Indiana Jones e il quadrante del destino.

Richters è alto un metro e ottanta e pesa più di 135 chili. Ecco una foto che lo ritrae seduto su un normale sedile d'aereo, per darvi un'idea di quanto sia davvero massiccio:

In Persuader, Child descrive Paulie come un uomo più alto di Reacher di almeno 15 centimetri, più largo di 25 centimetri e che lo supera di 90 chili. Sebbene Richters non abbia un simile vantaggio di peso, ha certamente l'aspetto giusto. Paulie rappresenterà senza dubbio per Reacher la sua più grande sfida fisica.

Quando esce Reacher 3?

CinemaBlend è venuto a conoscenza del casting parlando con Anthony Michael Hall, che interpreta uno dei personaggi principali della terza stagione. Durante l'intervista, ha paragonato Richters a Squalo, personaggio comparso nei film di James Bond.

"Mi ricorda in La spia che mi amava, il personaggio di Squalo interpretato da Richard Kiel? Era un vero e proprio gigante, alto circa due metri e mezzo", ha detto Hall. "Questo personaggio (Paulie) è nello show e hanno una battaglia epica. Non voglio svelare nulla, ma sì, si incontrano proprio come nel libro. Reacher e Paulie che si scontrano, è un po' come alla Marvel. Sono come due supereroi, quindi è piuttosto forte".

Reacher, Alan Ritchson: "Il bullo che a scuola mi picchiava mi ha fermato per chiedermi un selfie"

Non è ancora stata fissata una data di uscita per la terza stagione di Reacher, ma probabilmente arriverà nei primi mesi del 2025.