Alan Ritchson: 'Ho smesso di fare il modello dopo essere stato assalito sessualmente da un fotografo'

Prima di diventare un attore conosciuto grazie al successo della serie di Amazon Prime Video, Reacher, Alan Ritchson ha iniziato la carriera come modello per marchi come Abercrombie & Fitch e Calvin Klein. A decenni di distanza dall'addio all'industria della moda, Ritchson ha svelato il motivo che lo spinse a cambiare strada.

Reacher: una foto di scena

Intervistato da The Hollywood Reporter, Ritchson ha raccontato che venne mandato ad incontrare un fotografo molto conosciuto in una stanza d'albergo per delle foto di nudo, con la promessa che, in cambio dello shooting avrebbe lavorato ad una campagna molto redditizia per una rivista per una rivista e una linea d'abbigliamento.

L'aggressione

Le cose andarono diversamente:"Sono stato aggredito sessualmente da questo tipo. Sono uscito e sono andato dritto all'agenzia in cui lavoravo a Los Angeles. Sono entrato furioso, l'ho mandato a quel paese e gli ho detto 'Sapevi cosa sarebbe successo e l'hai fatto comunque'. C'era un'espressione sorniona sul suo viso, sapendo di essere stato beccato". Convinto a calmarsi dal suo agente, Alan Ritchson ha deciso di andarsene e dedicarsi al cinema.

L'attore ha concluso dichiarando di aver deciso proprio in quell'istante di lasciarsi alle spalle la moda:"Ho lasciato l'industria ed è stato l'ultimo servizio fotografico che ho fatto. Quelle foto non sono mai state viste o pubblicate. Era tutto. L'ho giurato e grazie a Dio, contemporaneamente la recitazione mi ha trovato quindi sono stato in grado di cambiare carriera ma ha lasciato delle cicatrici".