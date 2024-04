Jack Reacher, Alan Ritchson: 'È un James Bond privo di misoginia'

Alan Ritchson è la star della serie tv Reacher tratta dai romanzi di Lee Child. Un ruolo che sta regalando parecchie soddisfazioni all'attore, che a sorpresa ha dichiarato di non essere interessato ad interpretare un altro personaggio ancor più iconico come quello di James Bond, probabilmente destinato ad Aaron Taylor-Johnson.

Reacher 2: una scena

"Mi sento un po' come se Reacher fosse il James Bond americano, è divertente. E non mi sono mai divertito tanto ad interpretare un personaggio. Amo quei thriller d'azione esagerati, i film di spionaggio e i colpi di scena che sono intelligenti e anticipano il pensiero del pubblico. È davvero fantastico ma Bond, personalmente, e la gente mi odierà per aver detto questo e io amo Bond, mi sembra un po' tutto misogino e prevedibile".

Jack Reacher eroe moderno

Secondo Ritchson, Bond è un personaggio un po' datato, a differenza di Jack Reacher. L'attore spiega che certo pubblico preferisce vedere personaggi che siano più umani, moderni e realistici rispetto a profili, come Bond, che sappiamo che ce la faranno in ogni caso. Nelle ultime settimane è circolata l'insistente voce di Aaron Taylor-Johnson come probabile erede di Daniel Craig per uno dei personaggi più famosi della storia del cinema, creato da Ian Fleming.

Alan Ritchson, protagonista assoluto della serie di Amazon Prime Video, sarà tra i numerosi protagonisti del prossimo film del regista britannico di Snatch e The Gentlemen Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, insieme all'ex star di Superman Henry Cavill, Hero Fiennes, Eiza González, Henry Golding e Cary Elwes:"Quando ho letto la sceneggiatura c'era questo personaggio, Anders Lassen, di cui mi ero innamorato e speravo segretamente fosse di lui che volesse parlare". Ritchson in passato ha recitato in diversi lungometraggi di buon successo come Tartarughe Ninja nel ruolo di Raffaello e Hunger Games: La ragazza di fuoco nei panni di Gloss, oltre a diverse apparizioni in serie tv come Smallville, CSI: Miami e Black Mirror.