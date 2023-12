Reacher, Alan Ritchson: 'Il bullo che a scuola mi picchiava mi ha fermato per chiedermi un selfie'

Durante una recente intervista con il Wall Street Journal, la star di Reacher Alan Ritchson ha raccontato del suo strano incontro con un ex bullo del liceo, avvenuto anni dopo l'avvento della fama.

"Prima di lasciare la Florida, ho incontrato uno dei ragazzi che mi prendevano in giro al liceo. Voleva un selfie. Ero felice di accontentarlo, ma mi sembrava strano. Lui ha dimenticato quello che ha fatto, ma io no" ha detto l'attore.

L'adolescenza di Ritchson

Ritchson ha recitato in una buona dose di serie di supereroi e film d'azione di successo, di recente è apparso nella serie Titans e nel film Fast X. Ma nonostante il successo l'attore ha spiegato di essere sbocciato tardi rispetto ai suoi compagni della piccola cittadina natale di Niceville in Florida.

"Da ragazzino ero un artista, ma non lo sapevo ancora, e venivo bullizzato spesso. All'inizio non ero fisicamente forte come sono adesso, e amavo esprimermi attraverso la musica, il canto e il pattinaggio. Non era l'ideale per un ragazzo che viveva in una zona in cui tutti i suoi coetanei avevano i capelli a cresta e arrivano a scuola in macchina", ha detto l'attore.

"Essendo maturato molto tardi, pregavo che i peli mi crescessero sulle gambe e sulle ascelle. Un giorno, ero nella mensa del liceo e indossavo i miei pantaloncini da ginnastica quando un bambino ha gridato: 'Ehi a tutti, Ritchson non ha peli sulle gambe!' Tutti hanno riso e io ero mortificato", ha concluso di raccontare l'attore.

Ritchson attualmente è la star della serie Amazon Prime Video Reacher, di cui recentemente è stata rilasciata la seconda stagione e annunciata una terza.