Razzie Awards 2025: Madame Web vince tre premi, Francis Ford Coppola ringrazia per il riconoscimento

Madame Web ha conquistato ben 3 Razzie Awards 2025, tra cui il riconoscimento come Peggiore film dell'anno.

Tra i vincitori c'è persino Francis Ford Coppola che ha condiviso un post su Instagram accettando con orgoglio il premio come Peggiore Regista grazie al suo Megalopolis.

Il ringraziamento di Coppola ai Razzies

Tra i vincitori di questa edizione 2025 dei Razzies ci sono inoltre Dakota Johnson e Jerry Seinfeld come peggiori attori, e Joker: Folie à Deux che è stato proclamato Peggior Sequel e Peggior coppia sullo schermo per l'interpretazione di Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Francis Ford Coppola ha dichiarato online: "Sono elettrizzato nell'accettare il Razzie Award in così tante categorie importanti per Megalopolis e per l'onore di essere stato nominato come peggior regista, peggior sceneggiatura e peggior film in un momento in cui così pochi hanno il coraggio di andare contro i trend prevalenti che esistono nel mondo del cinema contemporaneo. In questo disastro di mondo contemporaneo, in cui l'arte riceve punteggi come se fosse il wrestling professionale, ho scelto di non seguire le regole senza fegato create da un'industria così terrorizzata dal rischio che, nonostante un'enorme quantità di talenti a propria disposizione, potrebbe non creare film che siano rilevanti e vivi tra 50 anni".

I premi assegnati

Ecco tutti i vincitori di questa edizione 2025 dei Razzies

Peggior Film

Madame Web: un film tratto da un fumetto uscito nelle sale un anno fa che ha trascorso il resto del 2024 venendo indicato ovunque come 'un serio contendente ai Razzie'.

Peggior Attore

Jerry Seinfeld - Unfrosted

Peggior Attrice

Dakota Johnson - Madame Web

Peggior Attore Non Protagonista

Jon Voight - Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers

Peggior Attrice Non Protagonista

Amy Schumer - Unfrosted

Peggior Regista

Francis Ford Coppola - Megalopolis

Peggior Combo

Joaquin Phoenix & Lady Gaga - Joker: Folie à Deux

Peggior Prequel, remake, rip-off o sequel

Joker: Folie à Deux

Peggior sceneggiatura

Madame Web

Ecco il video dell'annuncio dei vincitori: