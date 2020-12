Ratatouille: il musical creato con TikTok verrà messo in scena per Capodanno

Grazie a un gruppo di utenti del social musicale TikTok, il film Ratatouille della Pixar farà il suo debutto come un musical in stile Broadway, che verrà trasmesso in streaming e il ricavato verrà devoluto ai lavoratori dello spettacolo che durante la pandemia hanno trascorso dei momenti difficili professionalmente.

Dopo che il video musicale su Ratatouille è diventato virale su TikTok, la Broadway Seaview Productions ha deciso di produrre lo spettacolo trasmettendolo in streaming sulla piattaforma sulla piattaforma Todaytix, che ha già iniziato con la prevendita dei biglietti.

Come tutti i fan Pixar sanno, nel film Ratatouille non ci sono canzoni ma negli ultimi due mesi, alcuni talentuosi creatori di TikTok e fan del lungometraggio hanno scritto, prodotto ed eseguito alcune canzoni, creando un musical immaginario basato sul famoso film d'animazione del 2007. L'idea è nata da un video creato da Em Jaccs (@e_jaccs) chiamato Ode to Remy. Questo lavoro è stato notato dal compositore e arrangiatore Daniel Mertzlufft, che ha creato una colonna sonora orchestrale ispirandosi a La sirenetta, La bella e la bestia, Frozen e altri musical Disney.

Non si sa ancora quale sarà il cast ufficiale del musical, ma a quanto pare molte star di Broadway si sono appassionate al progetto quindi ci sarà un bel mix tra creators di TikTok e perfomer veri e propri. I biglietti per Ratatouille: The musical sono disponibili su todaytix.com ad un costo che varia dai 5 dollari, compresi di contributo per il Fondo Attori, ai 50 dollari.