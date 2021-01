Ratatouille: John Krasinski mago del sesso nella parodia del film (VIDEO)

Linguini e Remy in cucina in una scena del film Ratatouille

John Krasinski è stato protagonista di una bizzarra parodia di Ratatouille all'interno della trasmissione Saturday Night Live. Lo sketch, andato in onda alla fine della trasmissione, nella fascia oraria che il critico americano Dennis Perkins definisce Ten-to-One-Land (le ore 00.50, quando di solito trasmettono l'idea più bislacca della puntata), mostra Krasinski a letto con la sua compagna, la quale ammette di aver inizialmente esitato a consumare con lui a causa del suo rifiuto di togliere il cappello. Il motivo, come svela lui, è che sotto c'è un topo, che dopo aver imparato a cucinare si è anche documentato sull'arte del sesso, e da allora manipola il suo amico umano per renderlo un amante eccezionale. Qui sotto potete vedere il video:

Il piccolo topolino Remy prepara due omelette in una scena del film Ratatouille

È un omaggio decisamente strano al film Ratatouille, uscito nel 2007. Ottavo lungometraggio della Pixar, e secondo realizzato per lo studio dal regista Brad Bird, è stato un grande successo al box office, con un incasso mondiale di 620 milioni di dollari, ed è stato il terzo film Pixar a vincere l'Oscar per il miglior lungometraggio d'animazione (con nomination aggiuntive per la sceneggiatura originale, la colonna sonora e il missaggio e montaggio sonoro).

Ratatouille è uno di sei film Pixar a non aver ancora avuto un sequel, un prequel o uno spin-off televisivo, inclusi i cortometraggi della serie Pixar Popcorn, disponibile da poco su Disney+. Esiste però l'adattamento videoludico, così come l'attrazione realizzata per Disneyland a Parigi, in omaggio all'ambientazione del film (è prevista anche a Epcot, uno dei parchi che fanno parte del Magic Kingdom in Florida). È stato realizzato anche un musical, non ufficiale ma approvato dalla Disney, realizzato sulla piattaforma TikTok e poi trasformato in evento di beneficenza alla fine del 2020, con i proventi destinati all'Actors Fund, organizzazione caritatevole che sostiene attori e maestranze negli Stati Uniti.