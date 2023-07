The Inventor: il trailer del film animato in stop motion su Leonardo Da vinci

Dai creatori di Ratatouille ecco svelato il trailer di The Inventor, il film di animazione in stop motion sulla vita di Leonardo Da Vinci. A prestare le voci ai protagonisti ci saranno Stephen Fry, Daisy Ridley e Marion Cotillard.

Jim Capobianco, la mente creativa dietro il fortunatissimo Ratatouille, approda dietro la macchina da presa (insieme a Pierre-Luc Granjon) nel nuovo film di animazione The Inventor, nelle sale americane dal 25 agosto, che ripercorre la vita di Leonardo Da Vinci.

Come si vede dal trailer appena rilasciato, The Inventor si concentrerà in particolare sugli ultimi anni del geniale inventore che è, infatti, ritratto con una lunga barba bianca e senza capelli. Mentre le immagini ci mostrano Da Vinci intento a lavorare sulle sue tante e diverse invenzioni, la voce fuori campo ci informa che il fulcro del film sarà raccontare la nascita di quello che si considera "un inventore piuttosto perspicace". Come spesso accade, non tutti apprezzano il genio e se molti sono entusiasti, molti altri sono irritati dalla sua audacia, specialmente le autorità che gli mettono i bastoni tra le ruote, percependo le sue opere come sovversive, una minaccia ai valori italiani. Sarà questo ostracismo a spingere Da Vinci a partire per un'avventura in Francia, dove può esprimere liberamente la sua creatività.

Realizzato in stop motion, The Inventor ha ben più di un punto di forza. Se la trama stuzzica la nostra curiosità e le corde più patriottiche del nostro cuore (Italia vs Francia, ed è subito affaire Gioconda), ci sono altri elementi che rendono il film interessante, in primis il doppiaggio. A prestare la voce a Leonardo sarà infatti Stephen Fry, mentre Marion Cotillard doppierà Luisa di Savoia e la Rey di Star Wars Daisy Ridley sarà Margherita di Navarra. Matt Berry sarà, infine, Papa Leone X.