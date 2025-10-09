Rapunzel - L'intreccio della torre, lo sviluppo del film live-action è ripreso, Scarlett Johansson nel cast?

Disney ha ricominciato il lavoro dietro le quinte necessario a iniziare la produzione della nuova versione della storia di Rapunzel e Flynn.

Lo sviluppo della versione live-action di Rapunzel - L'intreccio della Torre è ripreso dopo una lunga pausa e, secondo le indiscrezioni, Scarlett Johansson starebbe per accettare il ruolo della malvagia Madre Gothel.

Disney ad aprile aveva interrotto il lavoro necessario a riportare sul grande schermo la storia alla base del popolare film animato arrivato nei cinema nel 2010.

Il ritorno dei film live-action nei cinema?

Lo studio, dopo i risultati deludenti di Biancaneve, con star Rachel Zegler, ai box office, aveva deciso di mettere temporaneamente in pausa il nuovo progetto. Gli incassi molto positivi di Lilo & Stitch, che ha superato quota 1.03 miliardi di dollari in tutto il mondo, sembrano ora aver convinto i vertici della Disney che sia possibile ottenere nuovamente i risultati sperati riproponendo in una nuova versione le storie dei classici d'animazione.

Flynn e Rapunzel in una sequenza del cartoon Rapunzel - L'intreccio della torre

Alla regia di Rapunzel - L'intreccio della torre dovrebbe esserci Michael Gracey, che ha portato al successo The Greatest Showman, mentre la sceneggiatura è firmata da Jennifer Kaytin Robinson.

Il coinvolgimento della star

Scarlett Johansson dovrebbe avere nel lungometraggio la parte della villain coinvolta nella storia di Rapunzel, la giovane principessa che ha trascorso tutta la sua vita in una torre. Quando nella sua vita appare Flynn Rider, un ladro in fuga che le fa scoprire il mondo e la aiuta a capire chi è veramente e cosa desidera per il proprio futuro.

L'attrice ha recentemente debuttato alla regia di un film con Eleanor the Great , con star June Squibb, ottenendo un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica fin dal suo debutto avvenuto al Festival di Cannes. Tra i progetti più recenti di Johansson c'è anche Jurassic World Rebirth (di cui potete leggere la nostra recensione), in grado di incassare 867.9 milioni di dollari ai box office mondiali.