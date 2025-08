Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, recensione: un sequel multigenerazionale che raddoppia il divertimento

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano a vestire i panni dei loro iconici personaggi, ma questa volta non solo da sole. Una commedia luminosa su tre generazioni di donne che non deluderà i fan del cult del 2003. In sala dal 6 agosto.

Il 2003. L'anno dell'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, del ritiro dalla pallacanestro di Michael Jordan, di Beyoncé in cima alle classifiche con Crazy in Love, dei pantaloni a vita bassa e della nascita di MySpace. Ma anche l'anno di Quel pazzo venerdì, terzo adattamento del romanzo A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers con protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Una commedia con un tocco fantastico su una madre e una figlia adolescente che finiscono l'una nel corpo dell'altra dopo un litigio che, paradossalmente, le farà riavvicinare. Oltre vent'anni dopo ecco arrivare Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, sequel diretto da Nisha Ganatra e scritto da Jordan Weiss.

Un sequel che vince la sua scommessa

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan in una sequenza del film

Per tutti quelli che hanno storto il naso o hanno temuto un disastro all'annuncio della produzione di un sequel: potete stare sereni. Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo riesce a tenere testa all'originale e raddoppia il divertimento. Nel farlo trova anche una sua identità, omaggiando sia il film del 2003 con una serie di citazioni sia calandosi nella contemporaneità aprendosi a una nuova generazione di spettatori. Come ha più volte raccontato la diretta interessata, mentre Jamie Lee Curtis era impegnata nel tour promozionale di Halloween di David Gordon Green, c'era sempre qualcuno che alzava la mano e le chiedeva se ci sarebbe mai stato un seguito a Quel pazzo venerdì. La riprova per l'attrice che il pubblico, vecchio e nuovo, era pronto ad ascoltare una nuova storia.

Manny Jacinto e Lindsay Lohan

È da lì che ha preso vita una pellicola che ha tutti gli elementi al posto giusto per replicare la magia. Ritroviamo Tess Coleman, ormai nonna e podcaster a tempo pieno, e Anna, mamma single di una figlia adolescente, Harper (Julia Butters), con un ruolo di rilievo nell'industria discografica. Questa volta il loro rapporto fa scintille a causa dell'educazione della ragazza, con un'ingerenza da parte della nonna terapeuta che infastidisce Anna. Ma questa è normale amministrazione rispetto a ciò che le aspetta.

Le cose si complicano quando Anna incontra e si innamora di Eric (Manny Jacinto, protagonista di un omaggio a Dirty Dancing che farà la gioia di ogni Millennial in sala), chef inglese e padre di Lily (Sophia Hammons), liceale acerrima nemica di Harper. Le due si ritrovano sorellastre quando i rispettivi genitori decidono di sposarsi e meditano di trasferirsi a Londra, città natale dello sposo. Durante l'addio al nubilato di Anna, le quattro finiscono per scambiarsi i corpi a causa di una "veggente multitasking". Un dramma per Anna e Tess, uno shock per Harper e Lily che, dopo l'iniziale turbamento, decidono di sfruttare le loro nuove identità per far saltare il matrimonio. Un piano che prevede il ritorno in scena di Jack (Chad Michael Murray), l'ex di Anna la cui presenza resta un po' troppo in superficie.

Una commedia calata nella contemporaneità

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo ingrana la marcia proprio dalla sequenza dello scambio prendendosi amorevolmente gioco di vecchiaia e adolescenza. Se nel film precedente Curtis e Lohan avevano trascorso la maggior parte del loro tempo sullo schermo separate, qui fanno coppia fissa e il risultato è esilarante. Si percepisce il divertimento delle attrici nel vestire i panni di due adolescenti che non sanno assolutamente come confrontarsi con il mondo del lavoro o con la sfera sentimentale. Ciò che rende davvero divertente il sequel è anche la riflessione sui corpi intesi come immagine di sé. Harper e Lily si risvegliano e si ritrovano con un aspetto adulto fatto di rughe e dolori articolari, così come Tess e Anna scoprono cosa significhi poter mangiare zuccheri o latticini senza conseguenze.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: Julia Butters, Sophia Hammons in una foto

Il modo in cui la sceneggiatura di Jordan Weiss gioca con questi luoghi comuni che celano incontrovertibili verità è autentico ed è per questo che vi ritroverete a ridere di gusto nel vedere il film. C'è un confronto tra tre generazioni di donne che passa per il corpo e arriva fino alle emozioni. Perché anche se raccontato attraverso la chiave narrativa della commedia Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo parla di famiglia e connessioni. La dinamica madre/figlia dell'originale qui amplia i suoi orizzonti e aggiunge una stratificazione resa possibile dalla famiglia allargata che Anna ed Eric stanno costruendo a fatica, tra tentativi di sabotaggio, litigi ed errori. In questo la pellicola riesce a essere completamente calata nella contemporaneità unendo Boomer, Millennials e Gen Z sotto lo stesso tetto.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo e il guardare il mondo da un'altra prospettiva

Se è vero che il nostro è un tempo votato alla nostalgia e che Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo ci riporta a un'epoca passata, è anche vero che il film guarda all'originale senza restarne schiacciato. I rimandi ci sono, ma c'è anche tanto materiale inedito sul quale fare affidamento per raccontare una nuova storia. È un equilibrio narrativo che parla delle paure adolescenziali e dei tentativi dei genitori di fare il meglio per i propri figli, della fatica di trovare una lingua comune per comunicare e delle incomprensioni.

Lindsay Lohan in scena con la sua chitarra

Ma più di tutto ciò che ha reso il film del 2003 e il suo sequel due commedie così brillanti e riuscite è l'averci - letteralmente - mostrato l'importanza di vestire i panni dell'altro, di provare a guardare il mondo da un'altra prospettiva, di tentare di abbandonare la nostra propensione a essere ombelicali per capire chi amiamo e ci sta accanto. Un esercizio che dovremmo provare a fare tutti, senza dimenticare la leggerezza, proprio come fa Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo.