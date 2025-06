Ransom Canyon ottiene da Netflix il rinnovo per la stagione 2

La serie Ransom Canyon, che aveva debuttato in streaming il 17 aprile, ha ottenuto il rinnovo da parte di Netflix per la stagione 2.

Il progetto, tratto dai romanzi di Jodi Thomas, ritornerà quindi con nuovi episodi, come confermato ufficialmente sui canali social.

Cosa racconta lo show

La serie Ransom Canyon ha come protagonisti Minka Kelly e Josh Duhamel.

La storia è ambientata a Texas Hill Country, dove tre dinastie di proprietari terrieri sono in lotta per il controllo della terra, mentre la loro vita e le eredità sono minacciate da forze esterne.

Staten Kirkland, che sta cercando di superare una straziante perdita ed è alla ricerca di vendetta, trova una nuova speranza in Quinn O'Grady, da tempo amica di famiglia e proprietaria della sala da ballo locale.

L'arrivo in città di un cowboy fa emergere dei segreti del passato e Staten lotterà per proteggere la terra che chiama casa e l'unico amore che può sconfiggere i demoni che lo tormentano.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gli interpreti

Nel cast della prima stagione c'erano anche James Brolin, Eoin Macken, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Andrew Liner, Marianly Tejada, Jack Schumacher, e Philip Winchester.

April Blair ha sviluppato la serie e ha avuto l'incarico di produttore esecutivo e showrunner. Nel team della produzione del progetto, tratto dalla saga letteraria composta da sette romanzi, c'erano anche Dan Angel e Duhamel.

La showrunner, prima dell'annuncio del rinnovo, aveva spiegato in un'intervista: "La mia sensazione preferita è quando una serie finisce e non vuoi che finisca, vuoi solo che continui. Ti fa sentire accolto, familiare, e non vuoi lasciarla andare. È questo che spero provino le persone. È ciò che io stessa provo guardando la serie".