Ransom Canyon: il primo teaser trailer della serie con Josh Duhamel e Minka Kelly, svelata la data di uscita

Netflix ha condiviso il primo teaser trailer, alcune immagini esclusive e la data di debutto di Ransom Canyon, la sua nuova serie drammatica che mescola romance e western moderno, con Josh Duhamel e Minka Kelly protagonisti. La serie, composta da 10 episodi, sarà disponibile in streaming a partire dal 17 aprile.

Come Virgin River, l'adattamento dei romanzi di Robyn Carr, Ransom Canyon è basata sulla serie di libri romantici contemporanei Ransom Canyon di Jodi Thomas. La serie è stata ideata da April Blair, scrittrice, creatrice e produttrice esecutiva, nota per Wednesday e All American.

La trama di Ransom Canyon

La sinossi ufficiale recita: "Benvenuti a Ransom Canyon, dove amore, perdita e lealtà si intrecciano sotto le maestose mesas rosse della Texas Hill Country. In un contesto di lotta tra tre famiglie di allevatori per il controllo della terra, le loro vite e il loro futuro sono minacciati da forze esterne intenzionate a distruggere il loro modo di vivere. Al centro della storia c'è Staten Kirkland (Duhamel), un ranchero stoico che sta cercando di superare una tragedia personale e si trova in cerca di vendetta. L'unica speranza per Staten è Quinn O'Grady (Kelly), un'amica di famiglia e proprietaria della sala da ballo locale. Ma mentre la battaglia per salvare Ransom Canyon si intensifica, un misterioso cowboy arriva in città, riportando alla luce segreti oscuri del passato. Staten dovrà lottare per proteggere la terra che ama e l'unico amore che potrebbe permettergli di affrontare i demoni che lo tormentano".

Oltre a Duhamel e Kelly, il cast della serie include James Brolin, Eoin Macken, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Jack Schumacher, Marianly Tejada, Andrew Liner e Philip Winchester. Inoltre, nel cast ricorrente troviamo Kate Burton, Casey W. Johnson, Jennifer Ens, Brett Cullen, Jaren Robledo, Niko Guardado, Justin Johnson Cortez, Tatanka Means e Kenneth Miller.

La regia è affidata ad Amanda Marsalis, David McWhirter, Meera Menon e Michael Offer. La sceneggiatura è scritta da Blair, Joe Fazzio, Paul Haapaniemi, Laura Nava, Lucas Rojas e Paul Haapaniemi.