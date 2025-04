Ransom Canyon: la serie con Minka Kelly e Timothy Olyphant avrà una stagione 2?

La prima stagione di Ransom Canyon si è conclusa con un incredibile colpo di scena. La nuova serie Netflix, disponibile dal 17 aprile, ha già conquistato migliaia di spettatori.

Come accade ogni volta per gli show di successo, anche per Ransom Canyon sono già iniziate le voci sulla possibilità che la serie venga rinnovata per una seconda stagione.

Il futuro della serie western Ransom Canyon

La showrunner April Blair aveva già spiegato che il suo obiettivo era far desiderare al pubblico di vedere di più dopo la fine della prima stagione:"Il mio sentimento preferito è quando una serie finisce e non vuoi che finisca, vuoi solo che continui. Ti fa sentire accolto, familiare, e non vuoi lasciarla andare. È questo che spero provino le persone. È ciò che io stessa provo guardando la serie".

Netflix non ha ancora confermato se Ransom Canyon verrà o meno rinnovata per una seconda stagione ma il suo rapido inserimento nella Top 10 dei contenuti più visti della piattaforma e il suo successo anche sui social potrebbero essere dei fattori decisivi.

Nel caso la serie venisse effettivamente rinnovata, Blair e il suo team di sceneggiatori avrebbero parecchio materiale dal quale attingere visto che è basata sulla popolare saga di sette libri di Jodi Thomas.

La prima stagione di Ransom Canyon

Il dramma western segue le vicende di tre famiglie di allevatori che si contendono le terre di Ransom Canyon, nella regione collinare del Texas. In particolare, la trama si concentra su Staten Kirkland (Josh Duhamel) e Quinn O'Grady (Minka Kelly).

I due cercano di orientarsi nella loro relazione da tira e molla, affrontando al contempo amore, dolori e interrogativi sul futuro. Nel cast della prima stagione anche James Brolin, Lizzy Greene, Eoin Macken, Jack Schumacher e Brett Cullen.