Rambo: New Blood, nella serie tv cancellata John Rambo avrebbe passato il testimone al figlio

La longeva saga di Rambo aveva previsto anche una serie tv, intitolata Rambo: New Blood, in cui l'antieroe interpretato da Sylvester Stallone avrebbe passato il testimone al figlio, ma il progetto è stato cancellato.

Sylvester Stallone aveva accettato di essere coinvolto in Rambo: New Blood come produttore esecutivo, ma non era chiaro quanto volesse far parte del progetto seriale che approfondiva la relazione tra padre e figlio. Lo stesso autore di Rambo, lo scrittore David Morrell, aveva iniziato a lavorare allo sviluppo dello show che è stato poi cancellato nel 2018. Il motivo? Come ha ammesso lo stesso Morrell, sembra che sia riuscito a far decollare l'idea, nemmeno il creatore di Rambo.

"Rambo sarebbe stato sulla settantina, come lo è Sylvester", ha spiegato Morrell in un'intervista a Digital Spy. "Difficile avere una serie televisiva con un uomo di quell'età come protagonista. Al momento non è quello che la gente guarda. perciò la serie si sarebbe focalizzata sul figlio di Rambo. E questo figlio aveva combattuto in una delle Guerre del Golfo e ora stava tornando dalla guerra nel modo in cui John Rambo era tornato dal Vietnam."

David Morrell ha continuato, "Il focus della serie era che Rambo è stato così traumatizzato dalla guerra da non riuscire ad avere una relazione significativa con una donna, per non parlare di avere un figlio. Ma dimenticheremo tutto questo. Fondamentalmente, il figlio di Rambo sarebbe stato un soldato come il padre che ha difficoltà ad adattarsi alla vita civile. Cosa avrebbe fatto? Sarebbe stato una versione di The Equaliser? Non riuscivo a capirlo. Quindi, per quanto ne so, il progetto non è mai andato da nessuna parte".

Anche se la serie è morta sul nascere, Rambo ha avuto un suo spazio in tv negli anni '80 in forma di una serie animata intitolata Rambo: The Force of Freedom, trasmessa per 65 episodi. David Morrell non sembra particolarmente felice dell'esistenza di questo show tanto da commentare: "A volte scherzo dicendo che sono il padre di Rambo, e il personaggio è cresciuto e ha fatto cose con cui non ho nulla a che fare. Ma almeno la serie di cartoni animati non è maligna. Non era malvagia. Non che io stia suggerendo che i film lo siano, ma ci sono franchise che in realtà non sono ciò a cui vuoi essere associato. Quindi a conti fatti... ho pensato che fosse carina. Diciamo che i cartoni sono carini."

