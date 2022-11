Rambo in 4K UHD, la recensione: una steelbook per celebrare i 40 anni del cult con Sylvester Stallone

La recensione di Rambo in 4K UHD: per i 40 anni del film Eagle ha sfornato un'Anniversary Edition limitata con una bella steelbook a due dischi e un corposo booklet all'interno.

Per celebrare i 40 anni dall'uscita di Rambo, il film che ha consacrato il mito di Sylvester Stallone in un ruolo indimenticabile, Eagle Pictures ha pubblicato una elegante Steelbook Anniversary Edition limitata a due dischi. Il modo migliore per omaggiare il film di Ted Kotcheff, nel quale un solitario eroe di guerra del Vietnam viene arrestato per vagabondaggio da un arrogante e prepotente sceriffo di una cittadina. John Rambo è però addestrato a essere una macchina da guerra e quindi metterà sotto scacco la cittadina, la polizia e decine di uomini della Guardia Nazionale.

Una bella Steelbook a due dischi e un corposo booklet di 52 pagine

Questa Anniversary Edition di Rambo viene presentata dunque da Eagle con una steelbook sulla quale c'è stampato il nome originale del film, ovvero First Blood, mentre la scritta con il titolo Rambo la troviamo sulla fascetta cartonata che contiene la confezione metallica. All'interno della confezione ci sono due dischi: sul primo il film nella versione 4K UHD, che era già uscita tre anni fa ma non in questa veste così sfiziosa, e sul secondo la versione blu-ray HD. Ma all'interno della steelbook, ed è questa la bella novità, troviamo anche un corposo booklet sul film di ben 52 pagine con illustrazioni, approfondimenti e curiosità.

Il video 4K: un affascinante look ruvido e grintoso

Venendo all'aspetto tecnico, grazie a un ottimo master il video 4K risulta di qualità molto buona, anche se non perfetta. Il quadro riproduce esattamente il look ruvido e spesso granuloso dato al film, e anche se non si possono raggiungere i livelli di dettaglio delle produzioni più recenti, la resa generale è buona, soprattutto nelle scene ben illuminate, con immagini che appagano la visione. E il salto di qualità rispetto al blu-ray è netto.

Rambo: Sylvester Stallone in una scena del film

Qualche calo si registra nelle sequenze più scure, ma in ogni caso la compattezza è garantita come dimostra il buio della miniera illuminato solo dal fuoco, che non dà vita a sbavature. La grana sembra tutta naturale e organica, mentre grazie all'HDR, ci troviamo di fronte a un croma sicuramente più ricco rispetto al blu-ray, che sotto questo aspetto è decisamente più piatto. Qui i colori sono più saturi e vividi, anche se a fronte di questo upgrade, in un paio di occasioni si è persa un po' di naturalezza, soprattutto su alcuni fondali.

Audio italiano discreto, ma l'inglese ha un maggior impatto

Bryan Dennehy con Sylvester Stallone in Rambo

Per quanto riguarda l'audio, invariate le tracce rispetto alla passata edizione. Per l'italiano troviamo un DTS HD Master Audio 2.0 di qualità discreta, dove la codifica lossless non riesce a elevare un ascolto un po' piatto, con spazialità limitata e dinamica contenuta, ma comunque pulito e dai dialoghi soddisfacenti per timbro. Buona la resa della colonna sonora. Anche se non eclatante, il DTS HD 5.1 inglese ha però ben altro impatto, soprattutto nelle scene più spettacolari, ad esempio quelle caratterizzate da sparatorie ed esplosioni, oppure quella con l'elicottero che dà la caccia a Rambo, dove oltre alla maggior dinamica si sente la differenza del multicanale. Da apprezzare qui anche una direzionalità più precisa e marcata, oltre a bassi decisamente più presenti.

Gli extra: making of, finale alternativo e come diventare Rambo

Rambo: Richard Crenna in una scena del film

Gli extra presenti li troviamo sul disco blu-ray e sono quelli ormai già noti. Oltre al trailer, c'è innanzitutto un making of di 23 minuti, nel quale attraverso gli interventi di troupe e cast e con immagini sul set si racconta la realizzazione del film. Troviamo poi un finale alternativo di 2 minuti nel quale Rambo muore, e infine Come diventare Rambo (14'), nel quale l'attore e culturista italiano Franco Columbu, scomparso tre anni fa e grande amico di Arnold Schwarzenegger, racconta come ha addestrato Sylvester Stallone e il lavoro fisico sostenuto per interpretare Rambo nel film.