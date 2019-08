Rambo 5: il trailer finale del film con Sylvester Stallone

Il trailer finale di Rambo 5, annunciato da Sylvester Stallone ieri con una foto, è finalmente approdato in rete.

Come annuncia il video, John Rambo non è sicuramente colui che ha iniziato questa guerra, ma sarà lui a portarla a termine. Nell'adrenalinica clip, il personaggio di Stallone, ormai ritirato a vita privata nel suo ranch, deve scendere ancora una volta in campo per salvare la nipote rapita. Per portarla di nuovo a casa John Rambo userà ogni mezzo, ma dovrà anche scontrarsi contro un feroce cartello della droga e contro una rete ben organizzata di traffico di bianchi.

Rambo: The Last Blood sarà l'ultima avventura per John Rambo? Sicuramente bisognerà attendere i risultati del botteghino, ma, come suggerito da Sylvester Stallone, uno dei suoi personaggi più famosi potrebbe tornare in futuro, magari per passare il testimone a un degno erede.

Diretto da Adrian Grunberg e scritto da Matthew Cirulnick e Sylvester Stallone, Rambo Last Blood vedrà nel cast anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adrianna Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim aka Yenah Han, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada .