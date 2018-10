Rambo 5: Sylvester Stallone svela l'upgrade al coltello di John Rambo

All'occorrenza John Rambo ha dimostrato di saper maneggiare ogni tipo di arma, ma resta iconico il coltello con cui il reduce del Vietnam si destreggia alla perfezione. Mentre è impegnato sul set di Rambo 5, Sylvester Stallone ha fornito un primo sguardo alla nuova versione del coltello, che sembra aver subito un upgrade.

A giudicare dalla foto diffusa su Instagram, il coltello sarà più grande e anche più minaccioso del passato.

In Rambo 5: Last Blood John Rambo (Sylvester Stallone) si troverà a collaborare con una giornalista di nome Carmen Delgado (Paz Vega) per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze che sono state rapite da un gruppo messicano a scopo di sfruttamento sessuale. Tra le ragazze anche Maria, la sua figlioccia. Rambo rientrerà in azione abbandonando la tranquilla esistenza in un ranch in Arizona che si era faticosamente costruito. Yvette Monreal interpreta la sorella minore del personaggio della Vega, Gabrielle, che viene rapita dal cartello di droga messicano.

Rambo 5: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg che utilizzerà una sceneggiatura di Matthew Cirulnick, le riprese sono in corso in Bulgaria e Spagna, dove verrà simulato il confine tra USA e Messico. Il film, prodotto da Avi Lerner e Kevin King, dovrebbe arrivare nelle sale nell'autunno 2019.

Presto vedremo Sylvester Stallone in Creed II, ancora una volta nel ruolo del leggendario Rocky Balboa.

