Rambo 5: Last Blood, il trailer ufficiale del nuovo film con Sylvester Stallone

Lionsgate ha diffuso il primo trailer ufficiale di Rambo 5: Last Blood, la nuova fatica di Sylvester Stallone che torna per la quinta volta nei panni di uno dei suoi personaggi più famosi, John Rambo.

La clip era stata già mostrata al Festival di Cannes, di cui il divo è stato ospite, ed era subito trapelata online, ripresa con un cellulare, seppur con una scarsa qualità video. Come Stallone ha confermato nelle ultime interviste, questo nuovo capitolo, che arriva a 11 anni dal precedente John Rambo, sarà una sorta di inversione di rotta rispetto al resto del franchise: Rambo infatti, dopo tanto peregrinare, tornerà a casa ma la nuova situazione lo metterà, un po' inaspettatamente, in forte difficoltà.

Il teaser trailer mostra il protagonista condurre un'esistenza tranquilla in una fattoria isolata e ricordare gli eventi drammatici che hanno contraddistinto la sua vita, in particolare l'addio a molte persone a cui ha voluto bene, sottolineando poi che è arrivato il momento di affrontare il suo passato. Rambo inizia quindi a prepararsi e sullo schermo si assistono a spettacolari sequenze d'azione, tra esplosioni, coltelli, scontri e molto altro.

Ecco il teaser trailer di Rambo V: Last Blood.

Rambo V: Last Blood, diretto da Adrian Goldberg, racconta quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti. Nel cast, oltre a Sylvester Stallone, ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.