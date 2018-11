Rambo 5: svelati nuovi dettagli sulla trama

I fan di Sylvester Stallone non stanno più nella pelle. Nei prossimi mesi vedranno il divo dapprima nei panni di Rocky Balboa in Creed II e poi nel ruolo di John Rambo in Rambo 5: Last Blood, ultimo capitolo della saga del reduce del Vietnam. Oggi trapelano nuovi gustosi dettagli sulla trama del film diffusi da Splash Report.

Per Rambo 5: Last Blood, Sylvester Stallone ha ingaggiato lo sceneggiatore emergente Matt Cirulnick chiedendogli di scrivere una storia in cui Rambo avrebbe affrontato un cartello messicano. Il titolo completo del film, Last Blood, oltre a richiamare il 'First Blood' del primo film fa pensare a un addio definitivo a Rambo perciò si presume che il personaggio avrà un'uscita di scena degna della sua fama.

Secondo Splash Report, la storia si apre in medias res, con il cartello che rapisce una giovane donna, per poi approdare a Bowie, Arizona, dove abbiamo lasciato John Rambo. Il reduce vive un'esistenza tranquilla lavorando alla sua fattoria, ma deve fare i conti con una grave forma di sindrome da stress post-traumatico e ha una donna che si occupa di lui. Un giorno la donna gli rivela che la figlia, a cui Rambo è affezionato, è stata rapita dai narcos. Mentre cerca di scoprire cosa sia accaduto alla ragazza scomparsa, Rambo uccide un trafficante di schiave sessuali e cattura l'attenzione di Carmen, sorella di una delle ragazze rapite. In seguito il veterano si reca nel quartier generale del cartello dove viene picchiato quasi a morte. A prendersi cura di lui sarà Carmen, che lo aiuterà a guarire per continuare a combattere il cartello.

La sinossi prevede scene di tortura, salvataggi spettacoli e alcune morti importanti. Il film dovrebbe avere un rating R per il contenuto violento e dovrebbe arrivare nei cinema nell'autunno 2019.

