Rakuten TV: la programmazione speciale per le feste di Natale

Grandi novità streaming su Rakuten TV a dicembre, da Tenet, l'ultimo film del regista Christopher Nolan, al film Disney Pixar Onward e The New Mutants in 4K HDR!

È tempo di feste su Rakuten TV che a dicembre ha preparato sorprese di ogni genere per far felice tutto il suo pubblico per le feste di Natale con una programmazione speciale, tra attesi successi cinematografici e intriganti nuove serie tv.

A partire dal 15 dicembre sarà disponibile sulla piattaforma, anche nella versione 4K HDR la pellicola al cardiopalma Tenet, ultimo successo del regista Christopher Nolan. Dallo studio Disney Pixar arriva l'ultimo successo Onward - Oltre la magia. Ambientato in un mondo popolato di creature fantasy dove però la magia non è più di uso comune, la pellicola è un'esperienza magica da vivere sotto le Feste insieme a tutta la famiglia. Il film è disponibile su Rakuten TV in 4K HDR. Ma non finisce qui: dopo il clamoroso successo al botteghino di After, ecco approdare su Rakuten TV il sequel After 2 - Un cuore in mille pezzi che ha incassato 4.2 milioni di euro nelle sue 7 settimane di programmazione e 2.2 milioni di euro solo nel primo weekend.

The New Mutants: una scena del film con Maisie Williams

A partire dal 4 Dicembre, e in offerta prezzo dal 4 all'8, arriva su Rakuten TV anche The Gentlemen, ultimo film diretto da Guy Ritchie, che con le sue sequenze d'azione adrenaliniche è pronto a gettare il pubblico tra narcotrafficanti, imperi del crimine, miliardari e gangster. In arrivo anche il film Marvel The New Mutants, primo film del genere supereroistico dalle tinte più horror. Dal regista Claudio Noce, arriva su Rakuten TV anche Padrenostro. Il film, ambientato in una Roma "sospesa" del 1976, nel pieno del periodo degli anni di piombo, ha visto Pierfrancesco Favino vincere, grazie alla sua straordinaria interpretazione, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 75ma edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia.

E ancora ecco il 24 Dicembre Dreambuilders - La fabbrica dei sogni, film d'animazione perfetto proprio per le atmosfere natalizie. La galleria dei cuori infranti, racconta invece l'idea di una giovane ragazza che, dopo la fine della sua ultima relazione, decide di aprire una galleria dove le persone possono lasciare piccoli ricordi delle loro storie passate. A dicembre approderanno su Rakuten TV anche Balto e Togo - La leggenda, che narra sotto una nuova luce la famosa storia dei due husky che hanno attraversato l'Alaska per consegnare una preziosa medicina, e Notturno, documentario del regista di Fuocammare Gianfranco Rosi, girato nelle zone calde di Siria, Libano e Iran e scelto dall'Anica per rappresentare l'Italia nella categoria che premia il Miglior Film Internazionale alla 93esima edizione degli Academy Awards.

Oscar 2021: Notturno di Gianfranco Rosi rappresenterà l'Italia per il Miglior Film Straniero

Locandina di No Man's Land

Arriva su Starzplay - disponibile in SVOD su Rakuten TV - una delle serie TV più attese dell'ultimo periodo: No Man's Land. Il racconto unisce thriller e spionaggio per trascinare lo spettatore negli aspetti meno conosciuti della guerra civile siriana. Qui Antoine, interpretato da Felix Moati, partirà alla ricerca di sua sorella, data per morta, per poi venire coinvolto tra le fila dei guerriglieri curdi.

Grandi novità anche nella sezione FREE di Rakuten TV, che continua ad ampliare il suo catalogo con molti contenuti di intrattenimento gratuiti e grandi classici del cinema contemporaneo. Questo mese da segnalare in particolare due film con il grandissimo genio della commedia Will Ferrell: il cultAnchorman - La leggenda di Ron Burgundy, che racconta in maniera inedita e irriverente il mondo del giornalismo con l'attore nei panni dell'iconico presentatore dalla giacca bordeaux Ron Burgundy; e Blades of Glory, un ritratto del pattinaggio su ghiaccio maschile pieno di gag demenziali e irresistibili. Ma le novità sono molte altre.