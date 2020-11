Oscar 2021: Notturno di Gianfranco Rosi rappresenterà l'Italia per il Miglior Film Straniero

Sarà Notturno, documentario girato da Gianfranco Rosi in Medio Oriente, a rappresentare l'Italia nella corsa alla nomination per il Miglior Film Straniero.

Sarà Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi presentato in concorso alla Mostra di Venezia, a rappresentare l'Italia nella categoria per il Miglior Film Straniero agli Oscar 2021, in programma a Los Angeles il prossimo 25 aprile.

Notturno: una sequenza del film

L'annuncio arriva dalla Commissione di Selezione dell'ANICA che ha scelto il film di Gianfranco Rosi su una lista di 25 titoli. Per sapere se Notturno entrerà nella cinquina dei film candidati all'Oscar bisognerà aspettare fino al 15 marzo, ma già il 9 febbraio verrà resa nota una prima shortlist di dieci titoli.

Gianfranco Rosi, regista di Notturno: "La telecamera non mente mai"

Qui potete leggere la nostra recensione di Notturno, documentario girato all'autore di Sacro GRA e Fuocoammare nell'arco di tre anni tra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan, raccoglie frammenti di vita quotidiana in zone martoriate dal conflitto dipingendo la realtà di otto diverse persone di diversa età, sesso e provenienza, accomunate da una vita quotidiana vissuta sull'orlo dell'inferno.