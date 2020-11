Rakuten TV: novembre 2020, ecco le novità in catalogo

Su Rakuten TV a novembre 2020 nuovi film in arrivo: il servizio di streaming video on demand propone nuove anteprime come il live action Disney Mulan, Le Streghe di Robert Zemeckis con un super cast, l'apprezzato film sullo storico capitano della Roma dal titolo Mi chiamo Francesco Totti e molto altro ancora anche nel mondo della serialità!

Disponibile ora per l'acquisto sulla piattaforma, anche nella versione 4K HDR, l'epica avventura in live action firmata Disney Mulan. Dal mitico romanzo dell'autore di narrativa per ragazzi Roald Dahl, arriva invece l'ultimo, atteso film di Robert Zemeckis, Le Streghe, con un cast stellare composto anche da Anne Hathaway e Viola Davis e disponibile anche in 4k HDR. In arrivo sulla piattaforma anche il live action Wendy in 4K HDR, un toccante inno alla libertà di spirito dei bambini, ispirato alla storia di Peter Pan.

Mi chiamo Francesco Totti: il manifesto ufficiale del film

Dal 29 ottobre arriva anche su Rakuten TV Mi chiamo Francesco Totti, film documentario diretto da Alex Infascelli sul numero 10 dell'AS Roma. Presentato alla Festa del Cinema di Roma e proiettato nei cinema come Evento Speciale, è l'autobiografia del campione Francesco Totti: un racconto sincero della vita in campo di una delle ultime bandiere del campionato italiano, che con il talento e la genuinità che lo hanno sempre contraddistinto è riuscito a diventare un eroe del calcio a livello mondiale.

Ed ecco anche Volevo nascondermi, il biopic sul pittore Ligabue interpretato da uno strepitoso Elio Germano che si è aggiudicato l'orso d'argento al Festival del cinema di Berlino, ma anche Human Capital, produzione USA ma ispirato ad uno dei maggiori successi nostrani degli ultimi anni, e Il meglio deve ancora venire, commedia francese dolce-amara, scritta e diretta dalla coppia creativa francese Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

Il film The Song of Names con Tim Roth e Clive Owen vede invece la musica come il file rouge di una storia di amicizia e rivalità tra i due protagonisti. Dal regista di serie tv come Downton Abbey, Andy Goddard, arriva sulla piattaforma anche Six Minutes To Midnight: nell'estate del '39, alcune importanti famiglie Naziste hanno mandato le proprie figlie a terminare le scuole in Inghilterra, per imparare la lingua e per esportare il modello di un futuro Paese Nazionalsocialista.

Volevo nascondermi, la recensione: Elio Germano si trasforma in Ligabue

Rakuten TV continua ad arricchire l'offerta di grandi contenuti di intrattenimento gratuiti nella sezione FREE. Questo mese da segnalare il thriller con Kasia Smutniak Il quarto stato, adrenalinico action movie ambientato nel mondo del giornalismo, il potente action del regista cult Takeshi Kitano Outrage e la commedia nera francese La bottega dei suicidi.

Per il reparto seriale, su StarzPlay arriva una delle serie tv più acclamate di tutti i tempi: Mad Men, vincitrice di ben 16 Emmy e 5 Golden Globes, oltre a numerosi altri riconoscimenti. A Novembre si vedrà invece la conclusione di High Fidelity, adattamento dal romanzo cult di Nick Hornby Alta Fedeltà, e proseguirà la seconda e conclusiva parte della miniserie The Spanish Princess: un period drama sull'arrivo alla corte d'Inghilterra della principessa Caterina d'Aragona. In arrivo dal 15 novembre anche l'agghiacciante storia della "setta più pericolosa" dell'epoca moderna nella docuserie Seduced: Inside the NXIVM Cult.