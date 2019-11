Rakuten TV: a novembre arrivano nuove anteprime e streaming gratis!

Rakuten TV ha presentato il programma di novembre, dove troviamo, oltre a grandi anteprime anche la novità dello streaming gratis: la piattaforma si fa pioniera di un nuovo modello di VOD, offrire contemporaneamente le novità più fresche del grande cinema di Hollywood in modalità TVOD - noleggio o vendita senza bisogno di alcun abbonamento - e una nuova sezione "Free" con film e contenuti originali gratuiti, con pubblicità.

Forte di questa importante novità, la piattaforma si presenta a novembre con un design più accattivante e un'interfaccia utente più intuitiva. All'interno della nuova interfaccia, gli spettatori scopriranno la nuova offerta di canali che include contenuti gratuiti supportati dalla pubblicità disponibili nella sezione Free presente nel menu dell'intestazione in alto a sinistra. Nella sezione "Free" gli utenti potranno gustare produzioni originali come Matchday - Inside FC Barcelona, la nuova serie-documentario ufficiale sulla storia del Barcellona che offre un accesso senza precedenti ai momenti più intimi che hanno fatto da retroscena ai successi e alle sfide della squadra con scene inedite mai viste prima.

Narrata da John Malkovich, Matchday è una creazione di Barça Studios, la casa di produzione del Barcellona, in collaborazione con Kosmos Studios, Rakuten, Inc. in associazione con Rakuten H Collective Studio e Producciones del Barrio. Sempre in modalità gratuita sarà possibile vedere MessiCirque, il nuovo documentario che esplora il dietro le quinte del tanto atteso spettacolo teatrale Messi10 by Cirque du Soleil, ispirato ad uno dei più grandi calciatori del mondo Lionel Messi. MessiCirque mostra il ruolo di Messi nello sviluppo creativo dello spettacolo che esplora tutti gli elementi del suo successo, creando un universo fatto di forza e caparbietà per raggiungere l'impossibile, non importa quante volte si cada lungo il percorso.

Disponibili nella modalità TVOD titoli come Men in Black International nella versione in 4K HDR, spin-off della nota serie di film Men in Black e liberamente ispirato ai fumetti Marvel. Questa volta la coppia in nero è formata da Chris Hemsworth, veterano dei film d'azione e grande protagonista di Thor e Tessa Thompson. Non mancano i grandi blockbuster come Fast & Furious - Hobbs & Shaw sempre in 4K HDR per gustarlo nella migliore qualità audiovisiva. Dopo 8 film e quasi 5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, il franchise di Fast & Furious presenta questo spin-off ricco di colpi di scena con Dwayne Johnson alias The Rock e Jason Statham. Per gli amanti dei thriller con il fiato sospeso, ecco Serenity - L'isola dell'inganno con il Premio Oscar Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Diane Lane.

Paura e suspense assicurata con Crawl - Intrappolati in 4K HDR horror adrenalinico ambientato nelle paludi della Florida dove durante un fortissimo uragano una giovane donna cerca di salvare il padre dall'attacco di alligatori giganti. Sempre sul filone horror si inserisce Midsommar - Il villaggio dei dannati in 4K HDR, un horror d'autore che indaga sulle crepe dentro la famiglia e The Nest - Il nido, horror d'atmosfera che segna l'esordio alla regia di Roberto De Feo.

Hotel Artemis è una storia ambientata nel mondo della criminalità, in un prossimo futuro, dove esiste un ospedale per fuorilegge, con il Premio Oscar Jodie Foster e Jeff Goldblum e Zachary Quinto. Per chi ama i disaster movie, da non perdere The Quake - Il terremoto del secolo, sequel di The Wave.

Per la sezione dedicata al cinema italiano, da non perdere Il Grande Salto, scritto e diretto da Giorgio Tirabassi. Il film è la storia di Nello e Rufetto rispettivamente Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi, amici da una vita, ma anche una coppia di ladri che sognano di fare il grande colpo per sistemarsi definitivamente, venendo però puntualmente "puniti" da una robusta dose di sfortuna.