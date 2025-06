Inter-Fluminense stasera, ottavi del Mondiale per Club: orario, dove vederla in TV e streaming gratuito

Inter e Fluminense si sfidano questa sera, lunedì 30 giugno, per gli ottavi di finale del Mondiale per Club in programma a Charlotte. Gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che inseguono il sogno dei quarti.

L'Inter di Cristian Chivu è pronta ad affrontare il primo vero esame nel Mondiale per Club. Questa sera, lunedì 30 giugno alle ore 21:00 italiane, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Fluminense negli ottavi di finale della competizione. Una sfida da dentro o fuori che promette spettacolo e tensione.

Il cammino verso gli ottavi

I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo E, grazie al pareggio all'esordio contro il Monterrey e alle vittorie convincenti contro Urawa e River Plate. Dall'altra parte, il Fluminense ha conquistato il secondo posto nel Gruppo F, alle spalle del Borussia Dortmund, ma senza mai perdere una partita.

La squadra brasiliana, guidata da Renato Portaluppi e con in difesa l'ex Milan Thiago Silva, rappresenta un ostacolo di grande valore. Chi vincerà tra Inter e Fluminense affronterà nei quarti una tra Manchester City e Al-Hilal, che si sfideranno nella notte alle ore 3:00 italiane.

Renato 'Gaúcho' Portaluppi

Occhio al meteo!

La partita si giocherà al Bank of America Stadium di Charlotte, impianto da 78mila posti, ma c'è grande apprensione per le condizioni meteo. Una tempesta di fulmini minaccia infatti di far rinviare o sospendere il match: i protocolli FIFA sono molto rigidi e, come successo per Benfica-Chelsea, in caso di peggioramento, non si esclude lo stop temporaneo della gara.

Dove vedere Inter-Fluminense

La partita sarà trasmessa in diretta gratuitamente in streaming su DAZN con telecronaca affidata a Riccardo Mancini: basterà registrarsi al sito o all'app anche senza abbonamento. La sfida sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it, telecronisti Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, S.Esposito. All. Chivu

Fluminense (4-3-3): Fabio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Rene; Hercules, Martinelli, Nonato; Arias, Cano, Serna. All. Renato 'Gaúcho' Portaluppi