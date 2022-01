Raised by Wolves - Una nuova umanità 2: nuovo trailer della serie sci-fi di Ridley Scott

HBO Max ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale della seconda stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità, in vista dell'imminente ritorno del dramma fantascientifico di successo di Ridley Scott con Amanda Collin, Abubakar Salim e Travis Fimmel. La seconda stagione dello show debutterà su HBo Max il 3 febbraio, a più di un anno dalla messa in onda del primo finale di stagione.

Il trailer si concentra sulla continua lotta di Madre e Padre per proteggere i loro figli dal male mentre cercano sopravvivere alla misteriosa zona tropicale di Kepler 22-b. Il promo anticipa, inoltre, come il figlio naturale della Madre e Marcus (Travis Fimmel) continueranno a rappresentare una minaccia per la loro sicurezza.

Nella seconda stagione, i partner androidi Madre e Padre, insieme alla loro nidiata di sei bambini umani, si uniscono a una colonia atea appena formata nella misteriosa zona tropicale di Kepler 22 b. Ma sopravvivere in questa strana nuova società è solo l'inizio dei loro problemi poiché il "figlio naturale" della madre minaccia di portare all'estinzione quel poco che resta della razza umana.

Come si legge nella nostra recensione della prima stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità, nel cast dello show troviamo Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Travis Fimmel, Jordan Loughran, Felix Jamieson ed Ethan Hazzard. Ridley Scott ha diretto i primi due episodi della prima stagione e torna in questa nuova stagione come produttore esecutivo.